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Українські співаки стали героями еротичної серії міні-іграшок: фото

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Франківець Богдан Савлюк презентував колекцію іграшок для дорослих із серії "Серцеїди 18+". У ній 9 фігурок із полімерної глини, що дуже нагадують українських співаків. Серед них і метри естради, і сучасні секс-символи.

Кожна із 9-ти фігурок Богдана Савлюка має унікальний опис.

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"Покровитель вина та вовчиць, бог граду та блискавиць, кавалер ордену Ніно" – саме такими словами автор описав міні-копію головного секс-символа українського шоу-бізнесу Олега Винника.

Українські співаки стали героями еротичної серії міні-іграшок
Українські співаки стали героями еротичної серії міні-іграшок

Фігурка один в один схожа на артиста, втім Богдан Савлюк жартівливо наголошує – усі персонажі вигадані, а будь-яка схожість з реальними людьми – випадкова. Хоча на створення колекції його надихнула творчість титанів української естради.

Нещодавно познайомився з одною цікавою дівчинкою. Окрім усіх її чеснот, вона ще й любить Віктора Павліка, теж замовляла. Я посміявся, але десь через певний час подумав і написав пост, кого ви знаєте, друзі, окрім Іво Бобула, Гіги, у такому репертуарі. І люди написали,
– розповів автор іграшок.

Автор іграшок наголошує, що всі персонажі вигадані
Автор іграшок наголошує, що всі персонажі вигадані

До виготовлення відвертих фігурок автора підштовхнув скандал із виступом гурту "Хамерман знищує віруси" під час фестивалю Порто Франко в Івано-Франківську. Тоді чимало людей обурилися через оголених артистів на фестивалі.

Апогеєм став оцей конфлікт в палаці Потоцьких. Одні все хочуть святити, другі хочуть всюди роздягатися. Такі дві крайнощі. Власне, у цій колекції їх поєднав. Фактично, ці тенденції дали поштовх для цієї колекції,
– додав Богдан.

Шанувальники творчості Богдана Савлюка вже оцінили нову серію. Втім, зізнаються, виділити когось одного із колекції "Серцеїдів" доволі складно. А поки автор шукає співака для десятої фігурки, уже розмірковує про нову серію – символічних ляльок-вуду у вигляді українських політиків.

Теги: Новини України Курйозні новини Олег Винник
Джерело: 24 канал
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