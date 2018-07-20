Українські співаки стали героями еротичної серії міні-іграшок: фото

Франківець Богдан Савлюк презентував колекцію іграшок для дорослих із серії "Серцеїди 18+". У ній 9 фігурок із полімерної глини, що дуже нагадують українських співаків. Серед них і метри естради, і сучасні секс-символи.

Кожна із 9-ти фігурок Богдана Савлюка має унікальний опис.

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"Покровитель вина та вовчиць, бог граду та блискавиць, кавалер ордену Ніно" – саме такими словами автор описав міні-копію головного секс-символа українського шоу-бізнесу Олега Винника.



Українські співаки стали героями еротичної серії міні-іграшок

Фігурка один в один схожа на артиста, втім Богдан Савлюк жартівливо наголошує – усі персонажі вигадані, а будь-яка схожість з реальними людьми – випадкова. Хоча на створення колекції його надихнула творчість титанів української естради.

Нещодавно познайомився з одною цікавою дівчинкою. Окрім усіх її чеснот, вона ще й любить Віктора Павліка, теж замовляла. Я посміявся, але десь через певний час подумав і написав пост, кого ви знаєте, друзі, окрім Іво Бобула, Гіги, у такому репертуарі. І люди написали,

– розповів автор іграшок.



Автор іграшок наголошує, що всі персонажі вигадані

До виготовлення відвертих фігурок автора підштовхнув скандал із виступом гурту "Хамерман знищує віруси" під час фестивалю Порто Франко в Івано-Франківську. Тоді чимало людей обурилися через оголених артистів на фестивалі.

Апогеєм став оцей конфлікт в палаці Потоцьких. Одні все хочуть святити, другі хочуть всюди роздягатися. Такі дві крайнощі. Власне, у цій колекції їх поєднав. Фактично, ці тенденції дали поштовх для цієї колекції,

– додав Богдан.

Шанувальники творчості Богдана Савлюка вже оцінили нову серію. Втім, зізнаються, виділити когось одного із колекції "Серцеїдів" доволі складно. А поки автор шукає співака для десятої фігурки, уже розмірковує про нову серію – символічних ляльок-вуду у вигляді українських політиків.