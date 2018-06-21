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Украинские пограничники открыли огонь на границе с Россией: известны подробности инцидента

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Двое нарушителей пытались попасть в Россию вне установленных пунктов пропуска
Двое нарушителей пытались попасть в Россию вне установленных пунктов пропуска / znaj.org

Украинские пограничники были вынуждены открыть предупредительный огонь вблизи государственной границы в районе Операции объединенных сил из-за двух нарушителей, которые пытались попасть в Россию вне установленных пунктов пропуска.

Об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

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Во время патрулирования пограничный наряд в районе населенного пункта Нижнебараниковка Луганской области, неподалеку от границы, заметил движение транспортного средства без регистрационных номеров в направлении государственной границы,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что на требование остановиться водитель не отреагировал и стал увеличивать скорость, пытаясь скрыться от пограничников. В ходе преследования стражи порядка применили оружие и произвели предупредительные выстрелы вверх.

Только после этого транспортное средство марки "ВАЗ" остановилось.

Водителя с пассажиром задержали, а за неповиновение распоряжению пограничников их оштрафовали на 1020 гривен. Такую денежную сумму должны оплатить оба правонарушители.

 

Теги: Новости Украины Оружие Госпогранслужба
Источник: 24 канал
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