Украинские пограничники открыли огонь на границе с Россией: известны подробности инцидента
Украинские пограничники были вынуждены открыть предупредительный огонь вблизи государственной границы в районе Операции объединенных сил из-за двух нарушителей, которые пытались попасть в Россию вне установленных пунктов пропуска.
Об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
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Во время патрулирования пограничный наряд в районе населенного пункта Нижнебараниковка Луганской области, неподалеку от границы, заметил движение транспортного средства без регистрационных номеров в направлении государственной границы,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что на требование остановиться водитель не отреагировал и стал увеличивать скорость, пытаясь скрыться от пограничников. В ходе преследования стражи порядка применили оружие и произвели предупредительные выстрелы вверх.
Только после этого транспортное средство марки "ВАЗ" остановилось.
Водителя с пассажиром задержали, а за неповиновение распоряжению пограничников их оштрафовали на 1020 гривен. Такую денежную сумму должны оплатить оба правонарушители.