Избиение пограничников за украинский язык в Мариуполе: 2 лицам сообщено о подозрении (видео)

В Мариуполе правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступлений двум мужчинам, которые избили военнослужащих Госпогранслужбы Украины. Прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании подозреваемым мер пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Ранее 24 канал со ссылкой на экс-заместителя председателя Одесской облгосадминистрации Соломию Бобровскую сообщил, что охрана кафе в Мариуполе сломала челюсть военному Станиславу Кероду, который попросил принести ему меню на украинском языке.

Впоследствии полиция задержала двух охранников, которые избили работников ГНСУ в кафе. Ребята были стажерами в заведении Red Cups.

Как установило досудебное расследование, 17 июня подозреваемые лица находились на летней площадке кафе Red cups в ТРЦ "Порт Сити", где, действуя умышленно вместе с несколькими другими лицами, затеяли драку, в ходе которой нанесли телесные повреждения военнослужащим.

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"Мариупольской местной прокуратурой № 1 установлено наличие достаточных доказательств для сообщения о подозрении двум мужчинам 1999 года рождения в совершении хулиганства, а именно – грубого нарушения общественного порядка, совершенного группой лиц по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас в уголовном производстве продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливаются все участники хулиганских действий.

Смотрите видео с места избиения пограничников в Мариуполе: