13:41
21 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
29°C
29°C 16°C
  • пятница
    27°C 16°C
  • суббота
    16°C 11°C
  • воскресенье
    20°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Кони Путина. Российский "мозг больного болельщика"
Вєсті Кремля
21:44, 20 июня
Вести.UA. Тайный Порошенко. Штраф за сексуальную ориентацию
Вєсті.UA
21:45, 20 июня
Что изменилось после года тайны янтарной дела Розенблатта
ЦРУ
09:00, 20 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Избиение пограничников за украинский язык в Мариуполе: 2 лицам сообщено о подозрении (видео)

206 Читати новину українською
Военный Станислав Керод, которого избили в кафе Мариуполя
Военный Станислав Керод, которого избили в кафе Мариуполя / Фото из свободных сетей

В Мариуполе правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступлений двум мужчинам, которые избили военнослужащих Госпогранслужбы Украины. Прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании подозреваемым мер пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Ранее 24 канал со ссылкой на экс-заместителя председателя Одесской облгосадминистрации Соломию Бобровскую сообщил, что охрана кафе в Мариуполе сломала челюсть военному Станиславу Кероду, который попросил принести ему меню на украинском языке.

Впоследствии полиция задержала двух охранников, которые избили работников ГНСУ в кафе. Ребята были стажерами в заведении Red Cups.

Как установило досудебное расследование, 17 июня подозреваемые лица находились на летней площадке кафе Red cups в ТРЦ "Порт Сити", где, действуя умышленно вместе с несколькими другими лицами, затеяли драку, в ходе которой нанесли телесные повреждения военнослужащим.

Читайте также: Избиение военного в кафе Мариуполя: боец АТО рассказал другую версию инцидента

"Мариупольской местной прокуратурой № 1 установлено наличие достаточных доказательств для сообщения о подозрении двум мужчинам 1999 года рождения в совершении хулиганства, а именно – грубого нарушения общественного порядка, совершенного группой лиц по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас в уголовном производстве продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливаются все участники хулиганских действий.

Смотрите видео с места избиения пограничников в Мариуполе:

Теги: Новости Украины Криминальные новости столкновения Госпогранслужба Расследования языковый вопрос Новости Мариуполя
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нацбезопасность Украины: как ее изменит новый закон
сегодня, 13:30 Нацбезопасность Украины: как ее изменит новый закон
Яніна Ткачук 261
Назначение Жебривского аудитором НАБУ – это не трагедия, это закономерность
сегодня, 12:00 Назначение Жебривского аудитором НАБУ – это не трагедия, это закономерность
Юрій Бутусов 1046
Почему в Росии Олега Сенцова обвиняют в терроризме
сегодня, 11:00 Почему в Росии Олега Сенцова обвиняют в терроризме
Павло Казарін 185
Підвищення пенсій у "ДНР": робота за схемою Януковича
сегодня, 08:38 Підвищення пенсій у "ДНР": робота за схемою Януковича
Олексій Чибісов 2033
Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
20 июня, 23:00 Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
Іван Яковина 765
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук