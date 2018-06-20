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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Мариуполе задержали охранников, которые избили пограничников в кафе

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Стас Керод, которому сломали челюсть
Стас Керод, которому сломали челюсть / Соцсети

В Мариуполе полиция задержала двоих охранников, которые избили работников Госпогранслужбы в кафе. Ребята были стажерами в заведении Red Cups. Им по 19 лет.

Напомним, в Мариуполе охранники кафе сломали челюсть военному. Все потому, что тот попросил принести меню на украинском языке. Инцидент произошел вечером 17 июня в заведении Red Cups. В заведение пришла группа пограничников. Когда мужчины попросили меню на украинском, возник конфликт. В итоге – у одного из них сломана челюсть, у другого – сотрясение мозга.

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Полиция уже открыла уголовное производство по статье "Хулиганство", совершенное группой лиц. За это подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы или до четырех лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители устанавливают других участников конфликта.

Еще ничего не объявлено. Пока они только задержаны. Устанавливают еще других участников конфликта. Полные обстоятельства выясняются,
– прокомментировал представитель пресс-службы полиции Донецкой области Дмитрий Ерошенко.

Видео: комментарий пресс-службы полиции Донетчины

Впрочем, в Facebook активистка Соломия Бобровская сообщила, что знает одного из нападавших. По ее словам, сломал челюсть пограничнику антимайдановец Алексей Бужор. Он еще является руководителем охранной фирмы "Рубеж".

 

Теги: Новости Украины Новости Мариуполя Криминальные новости Госпогранслужба Полиция
Источник: 24 канал
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