У Маріуполі затримали охоронців, які побили прикордонників у кафе

У Маріуполі поліція затримала двох охоронців, які побили працівників Держприкордонслужби у кафе. Хлопці були стажерами у закладі Red Cups. Їм по 19 років.

Нагадаємо, у Маріуполі охоронці кафе зламали щелепу військовому. Усе через те, що той попросив принести меню українською мовою. Інцидент стався ввечері 17 червня в закладі Red Cups. До закладу прийшла група прикордонників. Коли чоловіки попросили меню українською, виник конфлікт. У підсумку – в одного з них зламана щелепа, в іншого – струс мозку.

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Поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство", вчинене групою осіб. За це підозрюваним загрожує до п'яти років обмеження волі або до чотирьох років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників конфлікту.

Ще нічого не оголошено. Поки що вони тільки затримані. Встановлюють ще інших учасників конфлікту. Повні обставини з'ясовуються,

– прокоментував представник прес-служби поліції Донеччини Дмитро Єрошенко.

Відео: коментар прес-служби поліції Донеччини

Утім, у Facebook активістка Соломія Бобровська повідомила, що знає одного з нападників. За її словами, зламав щелепу прикордоннику антимайданівець Олексій Бужор. Він ще є керівником охоронної фірми "Рубіж".