20:56
20 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 18°C
  • четвер
    27°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    15°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська мушкара. Вічно молоді пенсіонери
Вєсті Кремля
22:55, 19 червня
Вєсті.UA. Супермен Аваков. Дивакувата законотворчість Барни
Вєсті.UA
22:23, 19 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, сьогодні
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Маріуполі затримали охоронців, які побили прикордонників у кафе

315 Читать новость на русском
Стас Керод, якому зламали щелепу
Стас Керод, якому зламали щелепу / Соцмережі

У Маріуполі поліція затримала двох охоронців, які побили працівників Держприкордонслужби у кафе. Хлопці були стажерами у закладі Red Cups. Їм по 19 років.

Нагадаємо, у Маріуполі охоронці кафе зламали щелепу військовому. Усе через те, що той попросив принести меню українською мовою. Інцидент стався ввечері 17 червня в закладі Red Cups. До закладу прийшла група прикордонників. Коли чоловіки попросили меню українською, виник конфлікт. У підсумку – в одного з них зламана щелепа, в іншого – струс мозку. 

Читайте також:  Постраждала і прес-офіцерка: активістка розповіла деталі щодо побиття військового у Маріуполі

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство", вчинене групою осіб. За це підозрюваним загрожує до п'яти років обмеження волі або до чотирьох років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників конфлікту.

Ще нічого не оголошено. Поки що вони тільки затримані. Встановлюють ще інших учасників конфлікту. Повні обставини з'ясовуються,
– прокоментував представник прес-служби поліції Донеччини Дмитро Єрошенко. 

Відео: коментар прес-служби поліції Донеччини

Утім, у Facebook активістка Соломія Бобровська повідомила, що знає одного з нападників. За її словами, зламав щелепу прикордоннику антимайданівець Олексій Бужор. Він ще є керівником охоронної фірми "Рубіж".

 

Теги: Новини України Новини Маріуполя Кримінальні новини Поліція Держприкордонслужба
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках
сьогодні, 20:02 Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках
Катерина Петренко 223
Готівковий курс валют 20 червня: долар далі росте
сьогодні, 19:51 Готівковий курс валют 20 червня: долар далі росте
233
Доброволець з Донбасу: Я не повернуся у Донецьку область – не хочу там жити
сьогодні, 19:00 Доброволець з Донбасу: Я не повернуся у Донецьку область – не хочу там жити
Євгенія Мазур 3
Електронне свідоцтво про народження: що це та як скористатися послугою
сьогодні, 18:02 Електронне свідоцтво про народження: що це та як скористатися послугою
Яніна Ткачук 151
Странные рекорды Крымского моста
сьогодні, 17:00 Странные рекорды Крымского моста
Злой Одессит 1873
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук