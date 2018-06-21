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Українські прикордонники відкрили вогонь на кордоні із Росією: відомі подробиці інциденту

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Двоє порушників намагалися потрапити до Росії поза встановленими пунктами пропуску
Двоє порушників намагалися потрапити до Росії поза встановленими пунктами пропуску / znaj.org

Українські прикордонники були змушені відкрити попереджувальний вогонь поблизу державного кордону в районі Операції об’єднаних сил через двох порушників, які намагалися потрапити до Росії поза встановленими пунктами пропуску.

Про це інформує прес-центр Держприкордонслужби України.

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Під час патрулювання прикордонний наряд в районі населеного пункту Нижньобараниківка Луганської області, що неподалік кордону, помітив рух транспортного засобу без реєстраційних номерів в напрямку державного кордону,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на вимогу зупинитись водій не відреагував та почав збільшувати швидкість, намагаючись втекти від прикордонників. В ході переслідування правоохоронці застосували зброю та здійснили попереджувальні постріли вгору.

Тільки після цього транспортний засіб марки "ВАЗ" зупинився.

Водія з пасажиром затримали, а за незаконну непокору розпорядженню прикордонників їх оштрафували на 1020 гривень. Таку грошову суму мають сплатити обидва правопорушники.

 

Теги: Новини України Зброя Держприкордонслужба
Джерело: 24 канал
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