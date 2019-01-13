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      Украинские пограничники разоблачили международных преступников, которых разыскивал Интерпол

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      Украинские пограничники разоблачили международных преступников, которых разыскивал Интерпол
      Украинские пограничники разоблачили международных преступников, которых разыскивал Интерпол / Фото из открытых источников

      12 января украинские пограничники разоблачили двух граждан Грузии и Молдовы, которых разыскивают международные правоохранительные органы.

      Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

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      Людей, которых разыскивал Интерпол, сотрудники Госпогранслужбы обнаружили в столичном аэропорту и на границе с Молдовой. В частности, гражданина Грузии остановили в "Борисполе", когда тот прилетел в Украину.

      Во время пограничного контроля на него сработала база данных Интерпола. Выяснилось, что иностранца разыскивают правоохранительные органы Германии,
      – проинформировали в Госпогранслужбе.

      Другого иностранца из Молдовы задержали пограничники Черновицкого отряда в пункте пропуска "Мамалыга-авто" при въезде в Украину и установили, что его разыскивают на территории Италии.

      По этим фактам проинформировано украинское бюро Интерпола в Киеве, а задержанные переданы сотрудникам Нацполиции.

      Теги: Новости Украины Новости Грузии Молдова Госпогранслужба Интерпол
      Источник: 24 канал
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