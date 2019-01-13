Українські прикордонники викрили міжнародних злочинців, яких розшукував Інтерпол

12 січня українські прикордонники викрили двох громадян Грузії та Молдови, яких розшукують міжнародні правоохоронні органи.

Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

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Осіб, яких розшукувава Інтерпол, співробітники Держприкордонслужби виявили у столичному аеропорту та на кордоні з Молдовою. Зокрема, громадянина Грузії зупинили в "Борисполі", коли той прилетів в Україну.

Під час прикордонного контролю на нього спрацювала база даних Інтерполу. З’ясувалося, що іноземця розшукують правоохоронні органи Німеччини,

– поінформували у Держприкордонслужбі.

Іншого іноземця з Молдови затримали прикордонники Чернівецького загону в пункті пропуску "Мамалига-авто" при в’їзді до України та встановили, що його розшукують на території Італії.

За цими фактами поінформовано Українське бюро Інтерполу в Києві, а затриманих передано співробітникам Нацполіції.