Українські прикордонники викрили міжнародних злочинців, яких розшукував Інтерпол
12 січня українські прикордонники викрили двох громадян Грузії та Молдови, яких розшукують міжнародні правоохоронні органи.
Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби.
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Осіб, яких розшукувава Інтерпол, співробітники Держприкордонслужби виявили у столичному аеропорту та на кордоні з Молдовою. Зокрема, громадянина Грузії зупинили в "Борисполі", коли той прилетів в Україну.
Під час прикордонного контролю на нього спрацювала база даних Інтерполу. З’ясувалося, що іноземця розшукують правоохоронні органи Німеччини,
– поінформували у Держприкордонслужбі.
Іншого іноземця з Молдови затримали прикордонники Чернівецького загону в пункті пропуску "Мамалига-авто" при в’їзді до України та встановили, що його розшукують на території Італії.
За цими фактами поінформовано Українське бюро Інтерполу в Києві, а затриманих передано співробітникам Нацполіції.
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