Украинские пограничники в очередной раз помогли Интерполу

В пятницу, 6 июля, сотрудники Государственной пограничной службы благодаря информации из базы Интерпола задержали транспортное средство, которое находится в международном розыске.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Читайте также: Новые правила безвиза: в Европарламенте рассмотрят создание спецпроверки для туристов

Украинские правоохранительные органы и Интерпол продолжают развивать активное сотрудничество. На этот раз разоблачили и задержали разыскиваемый правоохранительными органами Великобритании мотоцикл "БМВ". Львовский отряд пограничников задержал гражданина Литвы, который пытался пересечь на этом мотоцикле государственную границу Украины и Польши в украинском направлении через пункт пропуска "Рава-Русская".

Задержанный пограничниками мотоцикл "БМВ"

Мотоцикл в базе Интерпола описывался как похищенный и находился в розыске с конца 2017 года.

Кроме того, в одесском аэропорту пограничники по информации Интерпола задержали гражданина Молдовы. Иностранец находился в международном розыске за мошенничество,

– дополнительно проинформировала пресс-служба Госпогранслужбы.

Согласно процедуре, предусмотренной международными соглашениями, была передана информация Укрбюро Интерпола в Киеве. А задержанного мужчину и транспортное средство передали сотрудникам Национальной полиции.