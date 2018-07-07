Украинские пограничники в очередной раз помогли Интерполу
В пятницу, 6 июля, сотрудники Государственной пограничной службы благодаря информации из базы Интерпола задержали транспортное средство, которое находится в международном розыске.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
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Украинские правоохранительные органы и Интерпол продолжают развивать активное сотрудничество. На этот раз разоблачили и задержали разыскиваемый правоохранительными органами Великобритании мотоцикл "БМВ". Львовский отряд пограничников задержал гражданина Литвы, который пытался пересечь на этом мотоцикле государственную границу Украины и Польши в украинском направлении через пункт пропуска "Рава-Русская".
Задержанный пограничниками мотоцикл "БМВ"
Мотоцикл в базе Интерпола описывался как похищенный и находился в розыске с конца 2017 года.
Кроме того, в одесском аэропорту пограничники по информации Интерпола задержали гражданина Молдовы. Иностранец находился в международном розыске за мошенничество,
– дополнительно проинформировала пресс-служба Госпогранслужбы.
Согласно процедуре, предусмотренной международными соглашениями, была передана информация Укрбюро Интерпола в Киеве. А задержанного мужчину и транспортное средство передали сотрудникам Национальной полиции.