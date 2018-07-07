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Українські прикордонники вкотре допомогли Інтерполу

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Українські прикордонники
Українські прикордонники / ksza.ks.ua

У п'ятницю, 6 липня, співробітники Державної прикордонної служби завдяки інформації з бази Інтерполу затримали транспортний засіб, який перебуває у міжнародному розшуку.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

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Українські правоохоронні органи та Інтерпол продовжують розвивати активну співпрацю. Цього разу викрили та затримали розшукуваний правоохоронцями Великобританії мотоцикл "БМВ". Львівський загін прикордонників затримав громадянина Литви, який намагався перетнути на цьому мотоциклі державний кордон України та Польщі в українському напрямі через пункт пропуску "Рава-Руська". 


Затриманий прикордонниками мотоцикл "БМВ"

Мотоцикл у базі Інтерполу описувався як викрадений та такий, що перебував у розшуку з кінця 2017.

Крім того, в одеському аеропорту прикордонники за інформацією Інтерполу викрили громадянина Молдови. Іноземець знаходився в міжнародному розшуку за шахрайство,
– додатково проінформувала прес-служба Держприкордонслужби.

Відповідно процедурі, передбаченій міжнародними угодами, було передано інформацію Укрбюро Інтерполу в Києві. А затриманого чоловіка та транспортний засіб передали співробітникам Національної поліції.

Теги: Новини України Транспорт Інтерпол Кримінальні новини Держприкордонслужба
Джерело: 24 канал
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