13:18
20 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и бабка. Борьба Хабиба против ночных клубов
      Вєсті Кремля
      20:28, 19 ноября
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Украинские полицейские вскоре получат вертолеты от Франции: фото

      118 Читати новину українською
      Украинские полицейские вскоре получат вертолеты от Франции: фото
      / Соцсети

      В декабре Франция должна передать украинским МЧС и полицейским первые вертолеты Airubus Н225 Super puma, которые производят во Франции для Украины.

      Снимки вертолетов опубликовал в своем Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

      Читайте также: Россия провела испытания новейших истребителей в Сирии: появилось видео

      "Первые вертолеты для Украины Airubus Н225 Super puma практически готовы! Наши французские партнеры завершают составление, отладку и испытательные полеты", – отметил чиновник.

      Также Аваков отметил, что вместе с французами разработку тестируют и наши пилоты.

      В декабре Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции должны передать четыре вертолета.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Франции авиация Министерство внутренних дел Арсен Аваков Полиция ГСЧС
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему электрический камин лучше обычного – несколько убедительных преимуществ
      13 ноября , 10:00 Почему электрический камин лучше обычного – несколько убедительных преимуществ
      271
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
       11 октября 2017 , 11:58
      Турчинов: Мы требуем немедленного расследования смерти инвалида
       28 ноября 2011 , 21:01 2
      У "Газпрома" за долги перед Украиной могут и "Северный поток" забрать, – эксперт
       29 марта , 07:01
      Genesis готовит конкурента Range Rover и BMW X5
       11 сентября , 14:58
      Главные новости футбола 24 октября: Барселона без Месси одолела Интер, ПСЖ и Наполи не выявили сильнейшего
       25 октября , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук