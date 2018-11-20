Украинские полицейские вскоре получат вертолеты от Франции: фото

В декабре Франция должна передать украинским МЧС и полицейским первые вертолеты Airubus Н225 Super puma, которые производят во Франции для Украины.

Снимки вертолетов опубликовал в своем Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

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"Первые вертолеты для Украины Airubus Н225 Super puma практически готовы! Наши французские партнеры завершают составление, отладку и испытательные полеты", – отметил чиновник.

Перші гвинтокрили для України Airubus Н225 Super puma - практично готові! Наші французькі партнери завершують збірку, налагодження і випробувальні польоти. У грудні гелікоптери передадуть ДСНС і НГУ. Наші пілоти вже там! - знайомляться зі своїми машинами, напрацьовують досвід. pic.twitter.com/dZ35nkg6TR — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 20 листопада 2018 р.

Также Аваков отметил, что вместе с французами разработку тестируют и наши пилоты.

В декабре Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции должны передать четыре вертолета.