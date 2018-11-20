Украинские полицейские вскоре получат вертолеты от Франции: фото
В декабре Франция должна передать украинским МЧС и полицейским первые вертолеты Airubus Н225 Super puma, которые производят во Франции для Украины.
Снимки вертолетов опубликовал в своем Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.
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"Первые вертолеты для Украины Airubus Н225 Super puma практически готовы! Наши французские партнеры завершают составление, отладку и испытательные полеты", – отметил чиновник.
Также Аваков отметил, что вместе с французами разработку тестируют и наши пилоты.
В декабре Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции должны передать четыре вертолета.
Источник: 24 канал
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