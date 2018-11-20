Українські поліцейські незабаром отримають вертольоти від Франції: фото

У грудні Франція має передати українським надзвичайникам та поліцейським перші вертольоти Airubus Н225 Super puma, які виробляють у Франції для України.

Знімки гвинтокрилів опублікував у своєму Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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"Перші вертольоти для України Airubus Н225 Super puma практично готові! Наші французькі партнери завершують складання, налагодження та випробувальні польоти", – зазначив чиновник.

Перші гвинтокрили для України Airubus Н225 Super puma - практично готові! Наші французькі партнери завершують збірку, налагодження і випробувальні польоти. У грудні гелікоптери передадуть ДСНС і НГУ. Наші пілоти вже там! - знайомляться зі своїми машинами, напрацьовують досвід. pic.twitter.com/dZ35nkg6TR — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 20 листопада 2018 р.

Також Аваков зазначив, що разом з французами розробку тестують і наші пілоти.

У грудні Державній службі з надзвичайних ситуацій та Національній поліції мають передати чотири гелікоптери.