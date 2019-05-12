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      Украинские политики поздравили своих матерей: трогательные слова и фото

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      Поздравление с Днем матери от украинских политиков
      Поздравление с Днем матери от украинских политиков / Коллаж 24 канал

      С Днем матери своих мамочек поздравил ряд украинских политиков: они поделились в соцсетях теплыми словами и фотоснимками со своими матерями.

      "И безграничная и жертвенная любовь, которую материнское сердце дарит своему ребенку – самое сильное чувство на земле. И ничто не может превзойти эту данную Господом любовь!", – написал на своей Facebook-странице Президент Украины Петр Порошенко.

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      А премьер Владимир Гройсман опубликовал в сети свое детское фото вместе с матерью.

      Прошло 19 лет. Мне тебя очень не хватает, мама..., – написал Гройсман.

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      "Моя лучшая Мама, спасибо тебе за жизнь!", – написал глава Радикальной партии Олег Ляшко.

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      Поздравил свою мать и экс-премьер, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, поделившись позитивным фото с мамой.

      "Мамы и дочки. Люблю вас, мои девочки! С Днем матери всех!", – написала в сети лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она опубликовала фотоколлаж со своими матерью, дочерью и внучкой.

      Министр юстиции Павел Петренко в поздравлении с Днем матери написал, что все его успехи и достижения – это, прежде всего, заслуга его мамы.

      В День матери благодарю мою маму за мудрость и терпеливость. Хочу быть для моих детей лучшим другом,
      – написала в сети первый заместитель спикера парламента Ирина Геращенко.

      "Мамочка, спасибо, что ты у меня есть! Спасибо, что ты делала для меня. Спасибо, что тратила на меня все свое свободное время, водя по музеям, кинопремьерам и театрам. Спасибо за то, что давала мне правильные книги и водила на правильные фильмы", – написал нардеп Борислав Береза, добавив свое детское фото.

      Приветствие от и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

      "Мама, спасибо тебе за то, что ты родила меня, воспитала меня, за то, что ты разделила со мной мою нелегкую судьбу", – сказала в видеообращении нардеп Надежда Савченко.

       

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики LifeStyle День матери Ульяна Супрун Надежда Савченко Павел Петренко Юлия Тимошенко - новости Арсений Яценюк Олег Ляшко Владимир Гройсман Петр Порошенко Новости LifeStyle Традиции Майские праздники
      Источник: 24 канал
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