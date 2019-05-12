Украинские политики поздравили своих матерей: трогательные слова и фото

С Днем матери своих мамочек поздравил ряд украинских политиков: они поделились в соцсетях теплыми словами и фотоснимками со своими матерями.

"И безграничная и жертвенная любовь, которую материнское сердце дарит своему ребенку – самое сильное чувство на земле. И ничто не может превзойти эту данную Господом любовь!", – написал на своей Facebook-странице Президент Украины Петр Порошенко.

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А премьер Владимир Гройсман опубликовал в сети свое детское фото вместе с матерью.

Прошло 19 лет. Мне тебя очень не хватает, мама..., – написал Гройсман.

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"Моя лучшая Мама, спасибо тебе за жизнь!", – написал глава Радикальной партии Олег Ляшко.

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Поздравил свою мать и экс-премьер, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, поделившись позитивным фото с мамой.

Яке щастя, що ти є у моєму житті. З Днем матері! pic.twitter.com/wTEbJctji1 — Arseniy Yatsenyuk (@Yatsenyuk_AP) 12 мая 2019 г.

"Мамы и дочки. Люблю вас, мои девочки! С Днем матери всех!", – написала в сети лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она опубликовала фотоколлаж со своими матерью, дочерью и внучкой.

Министр юстиции Павел Петренко в поздравлении с Днем матери написал, что все его успехи и достижения – это, прежде всего, заслуга его мамы.

Сьогодні - День матері і для мене це одне з найважливіших свят. Всі мої успіхи та досягнення - це, в першу чергу, заслуга моєї мами. Вона подарувала мені не тільки життя, а й свою безмежну любов та підтримку.



Мамо, ти - найдорожче, що в мене є. Зі святом тебе! Будь щасливою! pic.twitter.com/IVEA6Vbu3e — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 12 мая 2019 г.

В День матери благодарю мою маму за мудрость и терпеливость. Хочу быть для моих детей лучшим другом,

– написала в сети первый заместитель спикера парламента Ирина Геращенко.

"Мамочка, спасибо, что ты у меня есть! Спасибо, что ты делала для меня. Спасибо, что тратила на меня все свое свободное время, водя по музеям, кинопремьерам и театрам. Спасибо за то, что давала мне правильные книги и водила на правильные фильмы", – написал нардеп Борислав Береза, добавив свое детское фото.

Приветствие от и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Вітаю всіх з Днем матеріЦей день не лише про вдячність та любов до всіх мам, але й про щиру турботу про них. Надзвичайно важливо будувати дружній і доступний простір для молодих та старших мам, адже часто він взагалі не враховує їхніх інтересів: https://t.co/vARBRsVyJv pic.twitter.com/C7KP19vBAa — Уляна Супрун (@usuprun) 12 мая 2019 г.

"Мама, спасибо тебе за то, что ты родила меня, воспитала меня, за то, что ты разделила со мной мою нелегкую судьбу", – сказала в видеообращении нардеп Надежда Савченко.