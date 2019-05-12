Українські політики привітали своїх матерів: зворушливі слова і фото

З Днем матері своїх неньок привітала низка українських політиків: вони поділилися у соцмережах теплими словами та фотознімками зі своїми матерями.

"Та безмежна та жертовна любов, яку материнське серце дарує своїй дитині – найсильніше почуття на землі. І ніщо не може перевершити цю дану Господом любов!", – написав на своїй Facebook-сторінці Президент України Петро Порошенко.

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А прем’єр Володимир Гройсман опублікував у мережі своє дитяче фото разом з матір’ю.

Минуло 19 років. Мені тебе дуже не вистачає, мамо..., – написав Гройсман.

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"Моя найкраща Мама, дякую тобі за життя!", – написав голова Радикальної партії Олег Ляшко.

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Привітав свою матір і екс-прем’єр, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк, поділившись позитивним фото з ненькою.

Яке щастя, що ти є у моєму житті. З Днем матері! pic.twitter.com/wTEbJctji1 — Arseniy Yatsenyuk (@Yatsenyuk_AP) 12 мая 2019 г.

"Мами і доньки. Люблю вас, мої дівчата! З Днем матері всіх!", – написала в мережі лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Вона опублікувала фотоколаж зі своїми матір’ю, донькою та онукою.

Міністр юстиції Павло Петренко у привітанні з Днем матері написав, що всі його успіхи та досягнення – це, перш за все, заслуга його мами.

Сьогодні - День матері і для мене це одне з найважливіших свят. Всі мої успіхи та досягнення - це, в першу чергу, заслуга моєї мами. Вона подарувала мені не тільки життя, а й свою безмежну любов та підтримку.



Мамо, ти - найдорожче, що в мене є. Зі святом тебе! Будь щасливою! pic.twitter.com/IVEA6Vbu3e — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 12 мая 2019 г.

В День матері дякую моїй мамі за мудрість і терплячість. Хочу бути для моїх дітей найкращим другом,

– написала в мережі перше заступниця спікера парламенту Ірина Геращенко.

"Мамочко, спасибі, що ти у мене є! Спасибі, що ти робила для мене. Спасибі, що витрачала на мене весь свій вільний час, водячи по музеях, кінопрем'єрах і театрах. Спасибі за те, що давала мені правильні книги і водила на правильні фільми", – написав нардеп Борислав Береза, додавши своє дитяче фото.

Привітання від в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Вітаю всіх з Днем матеріЦей день не лише про вдячність та любов до всіх мам, але й про щиру турботу про них. Надзвичайно важливо будувати дружній і доступний простір для молодих та старших мам, адже часто він взагалі не враховує їхніх інтересів: https://t.co/vARBRsVyJv pic.twitter.com/C7KP19vBAa — Уляна Супрун (@usuprun) 12 мая 2019 г.

"Мамо, дякую тобі за те, що ти народила мене, виховала мене, за те, що ти розділила зі мною мою нелегку долю", –сказала у відеозверненні нардеп Надія Савченко.