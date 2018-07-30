Украинские школьники завоевали 9 медалей на международных олимпиадах по химии и физике

На международных олимпиадах по физике и химии украинские школьники завоевали 1 золотую, 6 серебряных и 2 бронзовые медали.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

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Отмечается, что олимпиады проходили в 2 тура – теоретический и практический. Во время первого участники решали задачи, а во время второго выполняли лабораторную работу. По итогам двух туров жюри определяло результат каждого участника в индивидуальном зачете.

Международная олимпиада по химии проходила 19-29 июля 2018 в Чехии и Словакии. К соревнованиям присоединились более 300 знатоков химии из 76 стран. Украинские одиннадцатиклассники получили 4 медали: Кирилл Данилейко (Кременчугский НВК№ 4) – "золото", Ольга Ващенко (Харьковская гимназия № 47), Дмитрий Царенко (Харьковский физико-математический лицей № 27), Артем Янчак (Львовский физико-математический лицей) – "серебро".

На Международной олимпиаде по физике, которая прошла в столице Португалии – Лиссабоне, соревновались около 400 участников из 90 стран. По результатам олимпиады украинские школьники получили 5 медалей. Так, Сергей Крыгин и Иван Ридкокаша, ученики Харьковского физико-математического лицея № 27 и Александр Сулима с Ришельевского лицея Одессы получили "серебро". А выпускники Львовского физико-математического лицея Олег Кузык и Назарий Фортуна завоевали "бронзу".