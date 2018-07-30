Українські школярі вибороли 9 медалей на міжнародних олімпіадах з хімії та фізики

На міжнародних олімпіадах з фізики та хімії українські школярі вибороли 1 золоту, 6 срібних та 2 бронзові медалі.

Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки України.

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Зазначається, що олімпіади проходили у 2 тури – теоретичний і практичний. Під час першого учасники вирішували задачі, а під час другого виконували лабораторну роботу. За підсумками обох турів журі визначало результат кожного учасника в індивідуальному заліку.

Міжнародна олімпіада з хімії проходила 19-29 липня 2018 року в Чехії та Словаччині. До змагань долучилися понад 300 знавців хімії з 76 країн. Українські одинадцятикласники здобули 4 медалі: Кирило Данилейко (Кременчуцький НВК№ 4) – "золото", Ольга Ващенко (Харківська гімназія № 47), Дмитро Царенко (Харківський фізико-математичний ліцей № 27), Артем Янчак (Львівський фізико-математичний ліцей) – "срібло".

На Міжнародній олімпіаді з фізики, яка відбулася в столиці Португалії – Лісабоні, змагалися близько 400 учасників з 90 країн. За результатами олімпіади українські школярі отримали 5 медалей. Так, Сергій Кригін і Іван Рідкокаша, учні Харківського фізико-математичного ліцею № 27, та Олександр Сулима з Рішильєвського ліцею Одеси здобули "срібло". А випускники Львівського фізико-математичного ліцею Олег Кузик та Назарій Фортуна вибороли "бронзу".