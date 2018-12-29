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      Украинские студенты в Израиле готовили еду времен Голодомора: видео

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      В тридцати городах Израиля львовские студенты провели акцию "Непосчитанные", которая рассказывает иностранцам о Голодоморе.

      Израильтян угощали супом, который варили в 1933 году.

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      Ингредиентов в нем всего три – шишки, хвоя и кора дерева. Такой навар – одно из немногих блюд, которое было доступно людям во времена голода.

      Голодомор їжа часів Голодомору геноцид
      Суп времен Голодомора

      Такую акцию львовские студенты проводят уже в третий раз. Предыдущие состоялись в Тель-Авиве и Брюсселе.

      Название "Непосчитанные" также неслучайно, ведь по разным данным во время Голодомора погибли от 7 до 10 миллионов украинцев. Впрочем, точная цифра до сих пор неизвестна.

      Мы приглашаем людей на улице попробовать суп, которым питались украинцы во время Голодомора. Он сделан из шишек, листьев, коры деревьев – это была самая роскошная еда, которую могли себе позволить люди в то время,
      – рассказала студентка Марьяна.

      Что такое Голодомор в Украине?Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП(б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение части украинских крестьян.

      Смотрите видео с главными фактами о Голодоморе в Украине:

       

      Теги: Новости Украины История Новости Израиля Голодомор
      Источник: 24 канал
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