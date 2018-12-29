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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Українські студенти в Ізраїлі готували їжу часів Голодомору: відео

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      У тридцяти містах Ізраїлю львівські студенти провели акцію "Непораховані", яка розповідає іноземцям про Голодомор.

      Ізраїльтян частували супом, який варили у 1933 році.

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      Інгредієнтів у ньому всього три – шишки, хвоя та кора дерева. Такий навар – одна з небагатьох страв, яка була доступна людям у часи голоду.

      Голодомор їжа часів Голодомору геноцид
      Суп часів Голодомору

      Таку акцію львівські студенти проводять уже втретє. Попередні відбулись у Тель-Авіві та Брюсселі.

      Назва "Непораховані" також невипадкова, адже за різними даними під час Голодомору загинули від 7 до 10 мільйонів українців. Втім, точна цифра досі невідома.

      Ми запрошуємо людей на вулиці скуштувати суп, яким харчувалися українці протягом Голодомору. Він зроблений з шишок, листя, кори дерев – це була найбільш розкішна їжа, яку собі могли дозволити люди в той час,
      – розповіла студентка Мар'яна.

      Що таке Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор був викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичне знищення частини українських селян.

      Дивіться відео з головними фактами про Голодомор в Україні:

       

      Теги: Новини України Голодомор Новини Ізраїля Історія
      Джерело: 24 канал
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