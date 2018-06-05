Украинские танки показали мощь на международных соревнованиях в Германии: сильное видео

Украинские танки принимают участие в международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge 2018.

Открытие международных соревнований состоялось 3 июня на полигоне учебного центра Командования подготовки 7-й армии США в Европе, что возле немецкого города Графенвер.

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Турнир начинается с символического "Дня открытых люков", где участники имели возможность ознакомиться с танками команд-соперниц.

Украинцы начинают с дисциплины "Танковый взвод в наступлении". В общем команды будут показывать свое мастерство в 13 дисциплинах.

В Генштабе ВСУ показали видео с первого дня соревнований.

Смотрите видео выступления украинской команды на Tank Challenge 2018: