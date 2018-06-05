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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Українські танки показали міць на міжнародних змаганнях у Німеччині: потужне відео

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Українські танки беруть участь у міжнародних змаганнях Strong Europe Tank Challenge 2018
Українські танки беруть участь у міжнародних змаганнях Strong Europe Tank Challenge 2018 / Twitter

Українські танки беруть участь у міжнародних змаганнях Strong Europe Tank Challenge 2018.

Відкриття міжнародних змагань відбулось 3 червня на полігоні навчального центру Командування підготовки 7-ї армії США в Європі, що біля німецького міста Графенвер.

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Турнір починається із символічного "Дня відкритих люків", де учасники мали можливість ознайомитись з танками команд-суперниць.

Українці починають із дисципліни "Танковий взвод у наступі". Загалом команди показуватимуть свою майстерність у 13 дисциплінах.

У Генштабі ЗСУ показали відео з першого дня змагань.

Дивіться відео виступу української команди на Tank Challenge 2018:

 

Теги: Новини України Зброя Збройні Сили України Міністерство оборони України
Джерело: 24 Канал
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