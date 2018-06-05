Українські танки показали міць на міжнародних змаганнях у Німеччині: потужне відео
Українські танки беруть участь у міжнародних змаганнях Strong Europe Tank Challenge 2018.
Відкриття міжнародних змагань відбулось 3 червня на полігоні навчального центру Командування підготовки 7-ї армії США в Європі, що біля німецького міста Графенвер.
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Турнір починається із символічного "Дня відкритих люків", де учасники мали можливість ознайомитись з танками команд-суперниць.
Українці починають із дисципліни "Танковий взвод у наступі". Загалом команди показуватимуть свою майстерність у 13 дисциплінах.
У Генштабі ЗСУ показали відео з першого дня змагань.
Дивіться відео виступу української команди на Tank Challenge 2018:
Джерело: 24 Канал
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