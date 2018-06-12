Украинские танкисты показали свою мощь неподалеку линии разграничения

Между тем украинские танкисты пошли в наступление. Пока только в рамках учений, но недалеко от линии фронта на Донбассе. Чтобы, символически показать врагу отечественные "мишки". Так боевые машины называют сами танкисты, которые готовы к бою.

Украинские танкисты отрабатывают наступление на врага. Своей мощью они демонстрируют, – как только поступит команда – "мишки", как свои машины называют сами танкисты, готовы двинуться на врага.

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"Специфика местности Донбасса имеет очень много барьерных препятствий, например, водные преграды. Очень много дамб неподготовленных. Мы должны к этому готовиться", – отметил командир 17 танковой бригады ВСУ Владимир Дрибнохид.

По легенде, на расстоянии 7 километров на наших танкистов выдвинулся враг. Теперь у украинских армейцев сложная задача – занять позиции и поразить противника на большом расстоянии, что требует большого мастерства.

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Однако 17-ая танковая прошла уже не один бой в этой войне и готова ко всему. В частности, старшина Андрей Козлов воюет с 14-го. Прошел горнило боев в секторе Мариуполь, поэтому задача для него не нова.

Многие работы сегодня у военных медиков. Их задача – в условиях, приближенных к боевым, эвакуировать раненых из боевых машин.

Это тоже своя специфика работы. Как должен подъехать транспорт, как мы должны транспортировать. Это более сложно и более опасно. Механизм здесь таков, что мы не знаем, как машина себя поведет,

– рассказали медики ВСУ Илона и Виктория.

С поставленной задачей украинские воины справились, поэтому в случае команды "вперед" – никто не растеряется.

"Я уверен, что мы сможем выполнить любую поставленную на нас задачу и помочь тем подразделениям, которые находятся на переднем крае", – отметил командир 17 танковой бригады ВСУ Владимир Дрибнохид.