Українські танкісти показали свою міць неподалік лінії розмежування

Тим часом українські танкісти пішли у наступ. Поки лише в межах навчань, але неподалік від лінії фронту на Донбасі. Щоби, символічно показати ворогу вітчизняні "ведмедики". Так бойові машини називають самі танкісти, які готові до бою.

Українські танкісти відпрацьовують наступ на ворога. Своєю міццю вони демонструють, – як тільки надійде команда – "ведмедики", як свої машини називають самі танкісти, готові рушити на ворога.

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"Специфіка місцевості Донбасу має дуже багато бар'єрних перешкод, наприклад, як водні перешкоди. Дуже багато дамб непідтоговлених. Ми повинні до цього готуватися", – зазначив командир 17 танкової бригади ЗСУ Володимир Дрібнохід.

За легендою, на відстані 7 кілометрів на наших танкістів висунувся ворог. Тепер в українських армійців складна задача – зайняти позиції та вразити противника на великій відстані, що потребує великої майстерності.

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Проте 17-ої танкова пройшла вже не один бій у цій війні та готова до всього. Зокрема, старшина Андрій Козлов воює із 14-го. Пройшов горнило боїв у секторі Маріуполь, тому задача для нього не нова.

Багато роботи сьогодні у військових медиків. Їхнє завдання – в умовах, наближених до бойових, евакуювати поранених з бойових машин.

Це теж своя специфіка роботи. як повинен под'їхати транспорт, як ми повинні транспортувати. Це більш складно і більш небезпечніше. Механізм тут такий, що ми не знаємо, як машина себе поведе,

– розповіли медики ЗСУ Ілона та Вікторія.

Із поставленою задачею українські воїни впорались, тому вразі команди "вперед" – ніхто не розгубиться

"Я впевнений, що ми зможемо виконати будь-яку поставлену на нас задачу і допомогти тим підрозділам, які знаходяться на передньому краю", – наголосив командир 17 танкової бригади ЗСУ Володимир Дрібнохід.