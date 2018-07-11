Украинские туристы в Анталии: вылет отдыхающих снова перенесли

Украинских туристов, которые не могут вылететь домой из турецкой Анталии, разместили в гостиницах. Рейсы отдыхающих снова перенесли: на этот раз обещают, что отправят их в Украину уже 12 июля.

Об этом пресс-секретарь туроператора "Join Up!" рассказала в комментарии "Общественному".

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По ее словам, "Join Up!" продолжил за свой счет пребывание украинских туристов в гостиницах, а также оплатил им еду и напитки.

Туроператор обещает, что уже завтра все украинские туристы, которые не могли вылететь из Анталии, отправятся домой.

По словам Резниченко, задержка рейсов возникла из-за технического сбоя, вызванного попаданием птицы в двигатель самолета.

Напомним, 11 июля стало известно, что из турецкой Анталии не могут вылететь 543 украинских туриста. Все – из-за недоразумения между туроператором и авиаперевозчиком. Туристов обслуживал туроператор "JoinUp!", которого украинские отдыхающие и обвиняют в задержке рейсов.