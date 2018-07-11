Українські туристи в Анталії: виліт відпочивальників знову перенесли

Українських туристів, які не можуть вилетіти додому із турецької Анталії, розмістили у готелях. Рейс відпочивальників знову перенесли: цього разу обіцяють, що відправлять їх в Україну вже 12 липня.

Про це прес-секретар туроператора "Join Up!" розповіла у коментарі "Громадському".

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За її словами, "Join Up!" продовжив за власний рахунок перебування українських туристів в готелях, а також оплатив їм їжу та напої.

Туроператор обіцяє, що вже завтра всі українські туристи, які не могли вилетіти з Анталії, вирушать додому.

За словами Резніченко, затримка рейсів виникла через технічний збій, викликаний потраплянням птаха у двигун літака.

Нагадаємо, 11 липня стало відомо, що з турецької Анталії не можуть вилетіти 543 українські туристи. Все – через непорозуміння між туроператором та авіаперевізником. Туристів обслуговував туроператор "JoinUp!", якого українські відпочивальники й звинувачують у затримці рейсів.