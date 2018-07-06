Украинские туристы застряли в аэропорту Вены

Сложная ситуация с возвращением украинских туристов домой из разных уголков мира сохраняется. Рейсы отменяли и переносили из Туниса, Турции, Грузии, Албании, Испании. На этот раз уже сутки украинцы не могут вылететь из Вены. Всю ночь с 5 на 6 июля они провели в терминале аэропорта.

Об этом написал в Facebook один из пассажиров Андрей Якубин.

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Люди ночевали на раскладушках, которые им предоставили представители авиаперевозчика. Проблема возникла с рейсом "Австрийских авиалиний". Туристы требовали разместить их в гостинице, но представители перевозчика видели выход в самостоятельном поиске пассажирами места для ночлега. При этом выразили готовность компенсировать расходы по чеку об оплате услуг в гостиницах.

Отметим, что правила международных пассажирских авиаперевозок предполагают, что в случае задержки рейсов именно перевозчик обязан обеспечить пассажирам комнаты в отелях.

В общем отменены полдесятка рейсов из Вены в разные направления. Предварительно причиной объявили непогоду. Пассажиров, которые должны были лететь в Киев, доставят в Украину с пересадками.