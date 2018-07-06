Українські туристи застрягли в аеропорту Відня

Складна ситуація з поверненням українських туристів додому з різних куточків світу зберігається. Рейси скасовували та переносили з Тунісу, Туреччини, Грузії, Албанії, Іспанії. Цього разу вже добу українці не можуть вилетіти з Відня. Усю ніч з 5 на 6 липня вони провели в терміналі аеропорту.

Про це написав у Facebook один з пасажирів Андрій Якубін.

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Люди ночували на розкладачках, які їм надали представники авіаперевізника. Проблема виникла з рейсом "Австрійських авіаліній". Туристи вимагали розмістити їх в готелі, але представники перевізника бачили вихід у самостійному пошуку пасажирами місця для ночівлі. При цьому висловили готовність компенсувати витрати за чеком про оплату послуг в готелях.

Зазначимо, що правила міжнародних пасажирських авіаперевезень передбачають, що у разі затримки рейсів саме перевізник зобов'язаний забезпечити пасажирів кімнатами в готелях.

Загалом скасовано півдесятка рейсів з Відня у різні напрямки. Попередньо причиною оголосили негоду. Пасажирів, які мали летіти до Києва, доправлять в Україну з пересадками.