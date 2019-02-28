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      Украинские вертолетчики учились уничтожать наземные цели: эффектное видео

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      На Донбассе вертолетчики тренировались уничтожать наземные цели
      На Донбассе вертолетчики тренировались уничтожать наземные цели / Фото из открытых источников

      В районе проведения операции Объединений сил состоялась тренировка авианаводчиков. Военнослужащие Вооруженных сил Украины учились наводить вертолет из Ми-2 на наземные цели.

      Тренировались офицеры групп боевого управления оперативно-тактических группировок "Север" и "Восток", сообщает пресс-служба Минобороны.

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      В ведомстве отмечают, что команды наводчиков были четкими, а все условные цели уничтожены.

      Военные упражнялись в наведении вертолета Ми-2 на наземные цели с последующим условным уничтожением вероятного противника,
      – говорится в сообщении.

      Такие тренировки необходимы для продления допусков для выполнения задач по назначению в районе проведения операции Объединенных сил, а также для повышения профессионального уровня каждого офицера группы боевого управления.

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины авиация Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 Канал
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