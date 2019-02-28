Украинские вертолетчики учились уничтожать наземные цели: эффектное видео
В районе проведения операции Объединений сил состоялась тренировка авианаводчиков. Военнослужащие Вооруженных сил Украины учились наводить вертолет из Ми-2 на наземные цели.
Тренировались офицеры групп боевого управления оперативно-тактических группировок "Север" и "Восток", сообщает пресс-служба Минобороны.
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В ведомстве отмечают, что команды наводчиков были четкими, а все условные цели уничтожены.
Военные упражнялись в наведении вертолета Ми-2 на наземные цели с последующим условным уничтожением вероятного противника,
– говорится в сообщении.
Такие тренировки необходимы для продления допусков для выполнения задач по назначению в районе проведения операции Объединенных сил, а также для повышения профессионального уровня каждого офицера группы боевого управления.