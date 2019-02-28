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      Українські вертолітники вчились знищувати наземні цілі: ефектне відео

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      На Донбасі вертолітники тренувалися знищувати наземні цілі
      На Донбасі вертолітники тренувалися знищувати наземні цілі / Фото з відкритих джерел

      В районі проведення операції Об’єднань сил відбулось тренування авіанавідників. Військовослужбовці Збройних сил України вчились наводити вертоліт з Мі-2 на наземні цілі.

      Тренувались офіцери груп бойового управління оперативно-тактичних угруповань "Північ" та "Схід", повідомляє прес-служба Міноборони.

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      У відомстві наголошують, що команди навідників були чіткими, а всі умовні цілі знищені.

      Військові вправлялись у наведенні вертольота Мі-2 на наземні цілі з подальшим умовним знищенням ймовірного противника,
      – йдеться в повідомленні.

      Такі тренування необхідні для продовження допусків для виконання завдань за призначенням у районі проведення операції Об’єднаних сил, а також для підвищення професійного рівня кожного офіцера групи бойового управління. 

       

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      Теги: Новини України Новини політики авіація Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
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