Українські вертолітники вчились знищувати наземні цілі: ефектне відео

В районі проведення операції Об’єднань сил відбулось тренування авіанавідників. Військовослужбовці Збройних сил України вчились наводити вертоліт з Мі-2 на наземні цілі.

Тренувались офіцери груп бойового управління оперативно-тактичних угруповань "Північ" та "Схід", повідомляє прес-служба Міноборони.

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У відомстві наголошують, що команди навідників були чіткими, а всі умовні цілі знищені.

Військові вправлялись у наведенні вертольота Мі-2 на наземні цілі з подальшим умовним знищенням ймовірного противника,

– йдеться в повідомленні.

Такі тренування необхідні для продовження допусків для виконання завдань за призначенням у районі проведення операції Об’єднаних сил, а також для підвищення професійного рівня кожного офіцера групи бойового управління.