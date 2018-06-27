Украинские ВМС провели учения у админграницы с оккупированным Крымом: фото

Командование морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ с подчиненными артиллерийскими частями и подразделениями провели учения на территории Херсонщинской области у админграницы с оккупированным Крымом.

Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ.



Отмечается, целью учений была оборона морского побережья и уничтожение противника, осуществляющего наступление с оккупированных территорий.

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Артиллеристы отработали вопросы поражения целей в районах временно оккупированных населенных пунктов. Также была проведена тренировка с фактической корректировкой огня по целям в районах сосредоточения противника. Особое внимание сосредоточили на действиях артиллеристов в условиях ограниченной видимости и ночью.