Порошенко показал технику, которую передали военным: видео

Украинским военным передали образцы новейшей техники, изготовленной научно-производственным комплексом "Искра".

Об этом в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.

Он отметил, что высокотехнологичное военное производство НПК "Искра" базируется на использовании отечественных комплектующих.

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По словам Порошенко, коллектив предприятия производит, в частности, и сверхсовременные радиолокационные станции в формате 3D.

Мы уже передали образцы новейшей техники Вооруженным силам. Теперь она будет закрывать украинское небо от врага,

– добавил глава государства.