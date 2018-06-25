Порошенко показал технику, которую передали военным: видео
Украинским военным передали образцы новейшей техники, изготовленной научно-производственным комплексом "Искра".
Об этом в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.
Он отметил, что высокотехнологичное военное производство НПК "Искра" базируется на использовании отечественных комплектующих.
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По словам Порошенко, коллектив предприятия производит, в частности, и сверхсовременные радиолокационные станции в формате 3D.
Мы уже передали образцы новейшей техники Вооруженным силам. Теперь она будет закрывать украинское небо от врага,
– добавил глава государства.
Источник: 24 канал
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