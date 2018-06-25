Порошенко показав техніку, яку передали військовим: відео
Українським військовим передали зразки новітньої техніки, виготовленої науково-виробничим комплексом "Іскра".
Про це у Facebook написав президент України Петро Порошенко.
Він зазначив, що високотехнологічне військове виробництво НВК "Іскра" базується на використанні вітчизняних комплектуючих.
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За словами Порошенка, колектив підприємства виготовляє, зокрема, і надсучасні радіолокаційні станцій у форматі 3D.
Ми вже передали зразки новітньої техніки Збройним силам. Тепер вона закриватиме українське небо від ворога,
– додав глава держави.
Джерело: 24 канал
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