Українські ВМС провели навчання біля адмінмежі з окупованим Кримом: фото

Командування морської піхоти Військово-Морських Сил ЗСУ з підпорядкованими артилерійськими частинами і підрозділами провели навчання на території Херсонщини біля адмінкордону з окупованим Кримом.

Про це повідомляє прес-центр Командування ВМС ЗСУ.

Зазначається, метою навчань була оборона морського узбережжя та знищення противника, який здійснює наступ з окупованих територій.

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Артилеристи відпрацювали питання ураження цілей у районах тимчасово окупованих населених пунктів. Також було проведено тренування з фактичним корегуванням вогню по цілях у районах зосередження противника. Особливу увагу зосередили на діях артилеристів в умовах обмеженої видимості та вночі.