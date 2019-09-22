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      Украинские водительские права будут действовать в Турции: страны предварительно договорились

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      Украинские водительские права будут действовать в Турции
      Украинские водительские права будут действовать в Турции / Иллюстративное фото

      Украина и Турция согласовали подписание договора о взаимопризнании водительских удостоверений. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

      21 сентября в Стамбуле делегация МВД Украины во главе с Арсеном Аваковым и Национальной полиции во главе с Сергеем Князевым встретились с министром внутренних дел Турецкой республики Сулейманом Сойлу.

      Важно: Как восстановить водительское удостоверение

      Аваков и Сойлу договорились о взаимопризнании водительских удостоверений. Обе стороны надеются, что соответствующее соглашение удастся подписать уже в скором времени.

      НПУ
      Встреча МВД Украины и Турции в Стамбуле / Фото НПУ

      Также на встрече говорили о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, жесткие шаги в сторону противодействия "ворам в законе". Достигли договоренностей относительно запросов о подозреваемых в терроризме. Сулейман Сойлу отметил, что Турция готова сотрудничать с Украиной на всех уровнях.

      К теме: Как получить международное водительское удостоверение

      Украина продолжит активную работу и по борьбе с транснациональной преступностью – в рамках контактной группы "Украина-Турция-Азербайджан-Грузия".

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      Теги: Новости Украины Транспорт Министерство внутренних дел Авто Новости Турции
      Источник: 24 канал
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