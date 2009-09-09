Ринок авто

Нових авто на українських шляхах побільшає, але не значно.

Згідно з даними Асоціації “Укравтопром”, за 8 місяців поточного року їх продажі скоротилися на 71% порівняно з минулим роком. Загалом, з початку 2009 року було продано 144,5 тисячі нових автомобілів.Обсяги продажів падають з місяця у місяць. Так у серпні вони зменшилися на 7% порівняно з липнем. Найсуттєвіше просів ринок автобусів - продано всього 167 одиниць, що на 22% менше липневого показника. Вантажівок продали на 16% менше - 2 тисячі, легкових авто - на 5%, до 12,5 тисяч.А от з початку року найбільше скорочення відбулося саме серед легкових авто - на 72% - до 122 тисячі штук. Це менше половини обсягу 2008-го. Майже на 70% впали продажі автобусів - до 1800 одиниць, вантажівок на 67% - їх було продано 20 000.