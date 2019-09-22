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      Українські права водія будуть чинними в Туреччині: країни попередньо домовилися

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      Українські права водія будуть чинними в Туреччині
      Українські права водія будуть чинними в Туреччині / Ілюстративне фото

      Україна і Туреччина узгодили підписання договору про взаємовизнання водійських посвідчень. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

      21 вересня у Стамбулі делегація МВС України на чолі з Арсеном Аваковим та Національної поліції на чолі із Сергієм Князєвим зустрілися з міністром внутрішніх справ Турецької республіки Сулейманом Сойлу.

      Важливо: Як відновити посвідчення водія

      Аваков та Сойлу домовилися про взаємовизнання водійських посвідчень. Обидві сторони сподіваються, що відповідну угоду вдасться підписати вже незабаром.

      НПУ
      Зустріч МВС України та Туреччини у Стамбулі / Фото НПУ

      Також на зустрічі говорили про співпрацю в боротьбі з організованою злочинністю, жорсткі кроки у бік протидії "злодіям у законі". Досягли домовленостей щодо запитів про підозрюваних у тероризмі. Сулейман Сойлу наголосив, що Туреччина готова співпрацювати з Україною на всіх рівнях. 

      До теми: Як отримати міжнародне посвідчення водія

      Україна продовжить активну роботу й щодо боротьби з транснаціональною злочинністю – в рамках контактної групи "Україна-Туреччина-Азербайджан-Грузія". 

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      Теги: Новини України Новини Туреччини Авто Міністерство внутрішніх справ Транспорт
      Джерело: 24 канал
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