Українські права водія будуть чинними в Туреччині: країни попередньо домовилися

Україна і Туреччина узгодили підписання договору про взаємовизнання водійських посвідчень. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

21 вересня у Стамбулі делегація МВС України на чолі з Арсеном Аваковим та Національної поліції на чолі із Сергієм Князєвим зустрілися з міністром внутрішніх справ Турецької республіки Сулейманом Сойлу.

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Аваков та Сойлу домовилися про взаємовизнання водійських посвідчень. Обидві сторони сподіваються, що відповідну угоду вдасться підписати вже незабаром.



Зустріч МВС України та Туреччини у Стамбулі / Фото НПУ

Також на зустрічі говорили про співпрацю в боротьбі з організованою злочинністю, жорсткі кроки у бік протидії "злодіям у законі". Досягли домовленостей щодо запитів про підозрюваних у тероризмі. Сулейман Сойлу наголосив, що Туреччина готова співпрацювати з Україною на всіх рівнях.

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Україна продовжить активну роботу й щодо боротьби з транснаціональною злочинністю – в рамках контактної групи "Україна-Туреччина-Азербайджан-Грузія".