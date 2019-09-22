Українські права водія будуть чинними в Туреччині: країни попередньо домовилися
Україна і Туреччина узгодили підписання договору про взаємовизнання водійських посвідчень. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.
21 вересня у Стамбулі делегація МВС України на чолі з Арсеном Аваковим та Національної поліції на чолі із Сергієм Князєвим зустрілися з міністром внутрішніх справ Турецької республіки Сулейманом Сойлу.
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Аваков та Сойлу домовилися про взаємовизнання водійських посвідчень. Обидві сторони сподіваються, що відповідну угоду вдасться підписати вже незабаром.
Зустріч МВС України та Туреччини у Стамбулі / Фото НПУ
Також на зустрічі говорили про співпрацю в боротьбі з організованою злочинністю, жорсткі кроки у бік протидії "злодіям у законі". Досягли домовленостей щодо запитів про підозрюваних у тероризмі. Сулейман Сойлу наголосив, що Туреччина готова співпрацювати з Україною на всіх рівнях.
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Україна продовжить активну роботу й щодо боротьби з транснаціональною злочинністю – в рамках контактної групи "Україна-Туреччина-Азербайджан-Грузія".