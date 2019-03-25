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      Украинские военные дали отпор врагу на Донбассе: боевики понесли потери

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      Боевики совершили 3 обстрела позиций украинских военных
      Боевики совершили 3 обстрела позиций украинских военных / Фото из открытых источников

      В течение суток 24 марта оккупанты 3 раза нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.

      Пророссийские боевики обстреляли украинских военных в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" из минометов 82-го калибра вблизи Золотого, уведомляют в штабе.

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      Из минометов и стрелкового оружия оккупанты били в районе Новолуганского, из минометов 120-го и 82-го калибров, а также вооружения боевой машины пехоты — возле города Попасная.

      Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

      Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил,
      – сообщают в штабе.

      По данным разведки, 24 марта ответным огнем ликвидировали двух оккупантов и одного ранили. С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", ранив двух украинских военных:

       

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      Теги: Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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