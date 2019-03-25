Українські військові дали відсіч ворогу на Донбасі: бойовики зазнали втрат

Впродовж доби 24 березня окупанти 3 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши про цьому заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Проросійські бойовики обстріляли українських військових у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" з мінометів 82-го калібру поблизу Золотого, подовіляють у штабі.

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Із мінометів калібру та стрілецької зброї окупанти гатили у районі Новолуганського, з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також озброєння бойової машини піхоти — біля міста Попасна”.

Втрат серед особового складу підрозділів Об’єднаних сил немає.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил,

– повідомляють у штабі.

За даними розвідки, 24 березня вогнем у відповідь ліквідували двох окупантів та одного поранили. Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поранивши двох українських військових: