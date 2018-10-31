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      Украинские военные испытали новый минометный комплекс "Барс-8ММК": фото

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      Украинские военные испытали новый минометный комплекс "Барс-8ММК"
      Украинские военные испытали новый минометный комплекс "Барс-8ММК" / Пресс-служба СНБО

      Бойцы Вооруженных сил Украины во время учений на полигоне испытали новый украинский 120-миллиметровый Мобильный минометный комплекс "Барс-8ММК". Испытания зафиксировали на фото.

      Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

      Присутствовавший на учениях секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, что этот минометный комплекс создали на базе бронеавтомобиля "Барс-8" украинские производители. Он также сообщил, что боевая машина оборудована автоматизированной системой развертывания и управления огнем.

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      ЗСУ мінометний комплекс Барс зброя Турчинов РНБО
      Турчинов посетил испытания нового минометного комплекса

      Комплекс может быстро передвигаться до необходимой точки ведения огня, его компьютерная система позволяет позиционироваться на местности, время подготовки к стрельбе из походного положения – всего 1 минута,
      – рассказал Турчинов.

      Он добавил, что еще около 20 секунд необходимо мобильному комплексу, чтобы покинуть огневую позицию, избежав ответа врага. Боекомплект "Барс-8ММК" составляет 60 мин, а экипаж состоит всего из 3 человек.

      Мобільний мінометний комплекс Барс випробування ЗСУ бойова машина
      В экипаж "Барс-8ММК" входят всего 3 человек

      По словам главы СНБО, "Барс-8ММК" обладает максимальной скоростью развертывания и свертывания, может мобильно передвигаться по бездорожью, может поражать цели с высокой точностью, и безопасен в использовании.

      зброя ЗСУ бойова машина барс мінометний комплекс
      Минемет мобильного комплекса

      После завершения государственных испытаний этот минометный комплекс примут на вооружение Сухопутные войска, Десантно-штурмовые войска и Силы специальных операций.

      Мобільний мінометний комплекс Барс випробування
      "Барс-8ММК"

      Барс-8ММК
      "Барс-8ММК": фото изнутри
       

      Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины СНБО Александр Турчинов Оружие
      Источник: 24 канал
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