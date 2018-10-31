Украинские военные испытали новый минометный комплекс "Барс-8ММК": фото
Бойцы Вооруженных сил Украины во время учений на полигоне испытали новый украинский 120-миллиметровый Мобильный минометный комплекс "Барс-8ММК". Испытания зафиксировали на фото.
Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Присутствовавший на учениях секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, что этот минометный комплекс создали на базе бронеавтомобиля "Барс-8" украинские производители. Он также сообщил, что боевая машина оборудована автоматизированной системой развертывания и управления огнем.
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Турчинов посетил испытания нового минометного комплекса
Комплекс может быстро передвигаться до необходимой точки ведения огня, его компьютерная система позволяет позиционироваться на местности, время подготовки к стрельбе из походного положения – всего 1 минута,
– рассказал Турчинов.
Он добавил, что еще около 20 секунд необходимо мобильному комплексу, чтобы покинуть огневую позицию, избежав ответа врага. Боекомплект "Барс-8ММК" составляет 60 мин, а экипаж состоит всего из 3 человек.
В экипаж "Барс-8ММК" входят всего 3 человек
По словам главы СНБО, "Барс-8ММК" обладает максимальной скоростью развертывания и свертывания, может мобильно передвигаться по бездорожью, может поражать цели с высокой точностью, и безопасен в использовании.
Минемет мобильного комплекса
После завершения государственных испытаний этот минометный комплекс примут на вооружение Сухопутные войска, Десантно-штурмовые войска и Силы специальных операций.
"Барс-8ММК"
"Барс-8ММК": фото изнутри