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      Українські військові випробували новий мінометний комплекс "Барс-8ММК": фото

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      Українські військові випробували новий мінометний комплекс "Барс-8ММК"
      Українські військові випробували новий мінометний комплекс "Барс-8ММК" / Прес-служба РНБО

      Бійці Збройних сил України під час навчань на полігоні випробували новий український 120-міліметровий Мобільний мінометний комплекс "Барс-8ММК". Випробування зафіксували на фото.

      Про це повідомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони України.

      Присутній на навчаннях секретар РНБО Олександр Турчинов розповів, що цей мінометний комплекс створили на базі бронеавтомобіля "Барс-8" українські виробники. Він також повідомив, що бойова машина споряджена автоматизованою системою розгортання та управління вогнем.

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      ЗСУ мінометний комплекс Барс зброя Турчинов РНБО
      Турчинов відвідав випробування нового мінометного комплексу

      Комплекс може швидко пересуватися до необхідної точки ведення вогню, його комп'ютерна система дозволяє позиціонуватися на місцевості, час підготовки до стрільби з похідного положення – всього 1 хвилина,
      – розповів Турчинов.

      Він додав, що ще близько 20 секунд необхідно мобільному комплексу, щоб покинути вогневу позицію, уникнувши відповіді ворога. Боєкомплект "Барс-8ММК" становить 60 мін, а екіпаж складається всього з 3 людей.

      Мобільний мінометний комплекс Барс випробування ЗСУ бойова машина
      До екіпажу "Барс-8ММК" входять усього 3 осіб

      За словами очільника РНБО, "Барс-8ММК" володіє максимальною швидкістю розгортання і згортання, може мобільно пересуватися по бездоріжжю, може вражати цілі з високою точністю, і безпечний у використанні.

      зброя ЗСУ бойова машина барс мінометний комплекс
      Мінемет мобільного комплексу

      Після завершення державних випробувань цей мінометний комплекс візьмуть на озброєння Сухопутні війська, Десантно-штурмові війська та Сили спеціальних операцій.

      Мобільний мінометний комплекс Барс випробування
      "Барс-8ММК"

      Барс-8ММК
      "Барс-8ММК": фото зсередини
       

      Теги: Новини України Збройні Сили України Зброя Олександр Турчинов РНБО
      Джерело: 24 канал
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