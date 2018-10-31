Українські військові випробували новий мінометний комплекс "Барс-8ММК": фото
Бійці Збройних сил України під час навчань на полігоні випробували новий український 120-міліметровий Мобільний мінометний комплекс "Барс-8ММК". Випробування зафіксували на фото.
Про це повідомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони України.
Присутній на навчаннях секретар РНБО Олександр Турчинов розповів, що цей мінометний комплекс створили на базі бронеавтомобіля "Барс-8" українські виробники. Він також повідомив, що бойова машина споряджена автоматизованою системою розгортання та управління вогнем.
Читайте також: Українські прикордонники потренувалися в обороні на узбережжі Азовського моря: фото
Турчинов відвідав випробування нового мінометного комплексу
Комплекс може швидко пересуватися до необхідної точки ведення вогню, його комп'ютерна система дозволяє позиціонуватися на місцевості, час підготовки до стрільби з похідного положення – всього 1 хвилина,
– розповів Турчинов.
Він додав, що ще близько 20 секунд необхідно мобільному комплексу, щоб покинути вогневу позицію, уникнувши відповіді ворога. Боєкомплект "Барс-8ММК" становить 60 мін, а екіпаж складається всього з 3 людей.
До екіпажу "Барс-8ММК" входять усього 3 осіб
За словами очільника РНБО, "Барс-8ММК" володіє максимальною швидкістю розгортання і згортання, може мобільно пересуватися по бездоріжжю, може вражати цілі з високою точністю, і безпечний у використанні.
Мінемет мобільного комплексу
Після завершення державних випробувань цей мінометний комплекс візьмуть на озброєння Сухопутні війська, Десантно-штурмові війська та Сили спеціальних операцій.
"Барс-8ММК"
"Барс-8ММК": фото зсередини