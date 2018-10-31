Українські військові випробували новий мінометний комплекс "Барс-8ММК": фото

Бійці Збройних сил України під час навчань на полігоні випробували новий український 120-міліметровий Мобільний мінометний комплекс "Барс-8ММК". Випробування зафіксували на фото.

Про це повідомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони України.

Присутній на навчаннях секретар РНБО Олександр Турчинов розповів, що цей мінометний комплекс створили на базі бронеавтомобіля "Барс-8" українські виробники. Він також повідомив, що бойова машина споряджена автоматизованою системою розгортання та управління вогнем.

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Турчинов відвідав випробування нового мінометного комплексу

Комплекс може швидко пересуватися до необхідної точки ведення вогню, його комп'ютерна система дозволяє позиціонуватися на місцевості, час підготовки до стрільби з похідного положення – всього 1 хвилина,

– розповів Турчинов.

Він додав, що ще близько 20 секунд необхідно мобільному комплексу, щоб покинути вогневу позицію, уникнувши відповіді ворога. Боєкомплект "Барс-8ММК" становить 60 мін, а екіпаж складається всього з 3 людей.



До екіпажу "Барс-8ММК" входять усього 3 осіб

За словами очільника РНБО, "Барс-8ММК" володіє максимальною швидкістю розгортання і згортання, може мобільно пересуватися по бездоріжжю, може вражати цілі з високою точністю, і безпечний у використанні.



Мінемет мобільного комплексу

Після завершення державних випробувань цей мінометний комплекс візьмуть на озброєння Сухопутні війська, Десантно-штурмові війська та Сили спеціальних операцій.



"Барс-8ММК"