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      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      Украинские военные испытывают мощные ракетные комплексы: впечатляющее видео

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      Появилось видео испытаний мощных ракетных комплексов ВСУ
      Появилось видео испытаний мощных ракетных комплексов ВСУ / Фото из открытых источников

      После испытаний модернизированные зенитно-ракетные комплексы "Тор" и "Куб" вернутся в боевой состав противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ.

      Проверяют модернизированные комплексы на Государственном испытательном полигоне "Ягорлик" в Херсонской области, пишет начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко на своей странице в Facebook.

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      Он отметил, что испытания уже завершаются.

      Это даст нам возможность сформировать новые подразделения, существенно повысить способности зенитно-ракетных войск ВСУ и в целом повысить эффективность системы противовоздушной обороны и войск, и государства,
      – написал Муженко.

      Отметим, модернизировало "Тор" и "Куб" украинское предприятие НПП "Аэротехника". Благодаря этому улучшились технические характеристики комплексов, а также расширились функциональные возможности.

      Завершуються випробування модернізованих зенітних ракетних комплексів "Куб" та "Тор", які повертаються до бойового складу підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ. Це надасть можливість підвищити потенціал як зенітних ракетних військ #ЗСУ, так і системи #ППО держави в цілому.

      Опубліковано Віктором Муженком Четвер, 21 лютого 2019 р.

      О каких ракетных комплексах идет речь?
      ЗРК "Тор" предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионной звена. В частности – прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов Сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет. А также защита от дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, управляемых авиабомб, самолетов и вертолетов.
      ЗРК "Куб" предназначен для защиты Сухопутных войск, в основном танковых дивизий, от средств воздушного нападения, летящих на средних и малых высотах.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины авиация Оружие
      Источник: 24 канал
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