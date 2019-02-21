Украинские военные испытывают мощные ракетные комплексы: впечатляющее видео
После испытаний модернизированные зенитно-ракетные комплексы "Тор" и "Куб" вернутся в боевой состав противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ.
Проверяют модернизированные комплексы на Государственном испытательном полигоне "Ягорлик" в Херсонской области, пишет начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко на своей странице в Facebook.
Читайте также: В Украине стартовало производство мощных реактивных систем
Он отметил, что испытания уже завершаются.
Это даст нам возможность сформировать новые подразделения, существенно повысить способности зенитно-ракетных войск ВСУ и в целом повысить эффективность системы противовоздушной обороны и войск, и государства,
– написал Муженко.
Отметим, модернизировало "Тор" и "Куб" украинское предприятие НПП "Аэротехника". Благодаря этому улучшились технические характеристики комплексов, а также расширились функциональные возможности.
О каких ракетных комплексах идет речь?
ЗРК "Тор" предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионной звена. В частности – прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов Сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет. А также защита от дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, управляемых авиабомб, самолетов и вертолетов.
ЗРК "Куб" предназначен для защиты Сухопутных войск, в основном танковых дивизий, от средств воздушного нападения, летящих на средних и малых высотах.
Выбор редакции
-
Ужасная стрельба Примы лишила Украину наград на чемпионате Европы, Швеция завоевала золотосегодня , 19:11
-
День родного языка: самые интересные факты об украинском, которые мы часто забываемсегодня , 18:15
-
Действующий полковник Нацгвардии бил ногами нынешнего бойца ВСУ на Майдане: возмутительные фотосегодня , 17:25