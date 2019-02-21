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      Українські військові випробовують потужні ракетні комплекси: вражаюче відео

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      З'явилось відео випробувань потужних ракетних комплексів ЗСУ
      З'явилось відео випробувань потужних ракетних комплексів ЗСУ / Фото з відкритих джерел

      Після випробувань модернізовані зенітно-ракетні комплекси "Тор" та "Куб" повернуться до бойового складу протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ.

      Перевіряють модернізовані комплекси на Державному випробувальному полігоні "Ягорлик" у Херсонській області, пише начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко на своїй сторінці у Facebook.

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      Він зазначив, що випробування уже завершуються.

      Це дасть нам можливість сформувати нові підрозділи, суттєво підвищити спроможності зенітно-ракетних військ ЗСУ і в цілому підвищити ефективність системи протиповітряної оборони і військ, і держави,
      – написав Муженко.

      Зазначимо, модернізувало "Тор" та "Куб" українське підприємство НПП "Аеротехніка". Завдяки цьому покращились технічні характеристики комплексів, а також розширились функціональні можливості.

      Завершуються випробування модернізованих зенітних ракетних комплексів "Куб" та "Тор", які повертаються до бойового складу підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ. Це надасть можливість підвищити потенціал як зенітних ракетних військ #ЗСУ, так і системи #ППО держави в цілому.

      Опубліковано Віктором Муженком Четвер, 21 лютого 2019 р.

      Про які ракетні комплекси йдеться?
      ЗРК "Тор" призначений для вирішення завдань протиповітряної та протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки. Зокрема – прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів, перших ешелонів Сухопутних військ від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет. А також захист від дистанційно пілотованих літальних апаратів, керованих авіабомб, літаків і вертольотів.

      ЗРК "Куб" призначений для захисту Сухопутних військ, в основному танкових дивізій, від засобів повітряного нападу, що летять на середніх і малих висотах.

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      Теги: Новини України Збройні сили України Зброя авіація Новини політики
      Джерело: 24 канал
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