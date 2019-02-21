Українські військові випробовують потужні ракетні комплекси: вражаюче відео
Після випробувань модернізовані зенітно-ракетні комплекси "Тор" та "Куб" повернуться до бойового складу протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ.
Перевіряють модернізовані комплекси на Державному випробувальному полігоні "Ягорлик" у Херсонській області, пише начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко на своїй сторінці у Facebook.
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Він зазначив, що випробування уже завершуються.
Це дасть нам можливість сформувати нові підрозділи, суттєво підвищити спроможності зенітно-ракетних військ ЗСУ і в цілому підвищити ефективність системи протиповітряної оборони і військ, і держави,
– написав Муженко.
Зазначимо, модернізувало "Тор" та "Куб" українське підприємство НПП "Аеротехніка". Завдяки цьому покращились технічні характеристики комплексів, а також розширились функціональні можливості.
Про які ракетні комплекси йдеться?
ЗРК "Тор" призначений для вирішення завдань протиповітряної та протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки. Зокрема – прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів, перших ешелонів Сухопутних військ від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет. А також захист від дистанційно пілотованих літальних апаратів, керованих авіабомб, літаків і вертольотів.
ЗРК "Куб" призначений для захисту Сухопутних військ, в основному танкових дивізій, від засобів повітряного нападу, що летять на середніх і малих висотах.
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