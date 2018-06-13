Украинские военные остановили вражеских снайперов возле Красногоровки: сводка

Возле Красногоровки Донецкой области 13 июня активно работали снайперы оккупантов. Благодаря умелым контрмерам украинские военнослужащие быстро заставили противника прекратить огонь.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

Всего с начала суток противник 14 раз нарушал режим прекращения огня, из них 9 раз из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

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На Луганщине наиболее активные боевые действия продолжались около Новотошковского, где оккупанты применяли 122-мм артиллерию и 82-мм минометы. Также вблизи Новозвановки враг использовал 82-мм минометы.

Защитников населенных пунктов Водяное и Талаковка противник пытался атаковать под прикрытием 122-мм артиллерии, а также 120 и 82-мм минометов.

Во время боевых действий по состоянию на 18 часов двое украинских защитников получили ранения.