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Українські військові зупинили ворожих снайперів біля Красногорівки: зведення

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Війна на Донбасі
Війна на Донбасі / 24 Канал

Біля Красногорівки, що на Донеччині, 13 червня активно працювали снайпери окупантів. Завдяки вмілим контрзаходам, українські військовослужбовці швидко змусили противника припинити вогонь.

Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.

Загалом з початку доби противник 14 разів порушував режим припинення вогню, з них 9 раз із забороненого мінськими домовленостями озброєння.

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На Луганщині найактивніші бойові дії тривали біля Новотошківського, де окупанти застосовували 122-мм артилерію та 82-мм міномети. Також поблизу Новозванівки ворог використав 82-мм міномети.

Захисників населених пунктів Водяне та Талаківка противник намагався атакувати під прикриттям 122-мм артилерії, а також 120 та 82-мм мінометів.

Під час бойових дій станом на 18 годину двоє українських захисники отримали поранення.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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