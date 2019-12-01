Украинские военные отличились на завершающем этапе учений в Грузии: мощное видео

Масштабные военные учения в Грузии подходят к концу. И теперь пришло время элитным подразделениям 14 стран мира показать все над чем они работали в течение последних двух недель.

На носу у бойцов – имитация полномасштабного боя в высоких горах Грузии. С применением артиллерии, танков и новейшего оружия бок о бок будут работать американцы, британцы, турки, грузины и украинцы.

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Вместе с проверенными воинами 503-го отдельного батальона честь сине-желтого флага на международной арене будет отстаивать и один штабной офицер. Алексей Чубашев – военный журналист, после учебных лагерей сил специальных операций и десанта отправился в рекруты морской пехоты.

Сегодня завершаем обучения. Финальный день. Именно наше отделение будет показывать все, что умеет морская пехота в поле. Мы единственные из всей роты. Остальные будет разбросаны по другим огневым точкам,

– сказал Чубашев.

Задача союзников – захватить хорошо оборудованные позиции противника, окруженные горами. По плану, первыми огонь откроют артиллеристы, гранатометчики и танки.



Задача группы Алексея – зачистить остатки и установить тотальный контроль над позициями противника.

Алексей с морпехами готовятся к погрузке в БМП. Их задача – подавить противника шквальным огнем и занять его позиции. И пока ребята в пути к месту боя, по позициям условного противника уже работают артиллерия, танки и гранатометы.

БМП с Алексеем и штурмовой группой уже на месте. Как раз вовремя. Пока ребята ближе подбираются к позициям деморализованного противника, в дело вступают пулеметчики. С горы, где вчера Рекрут оборудовал огневую точку, они не дают врагу сгруппироваться после артиллерийского обстрела.



В дело вступают пулеметчики

И наконец – танковое контрнаступление противника отсекает "Джавелин". И ребята идут на завершающий пехотный штурм.

Решающая атака в разгаре. Пока медики отрабатывают эвакуацию раненых, Алексей откровенно поймал кураж. Наш военный журналист отрабатывает на уровне с закаленными морпехами. Все по плану.



Решающая атака в разгаре

Зеленые дымы сигнализируют об успешном завершении операции. Условный враг полностью разбит, а позиции под полным контролем сил союзников.

Вообще морская пехота – это не балет и не хоккейная команда,

– отметил командир отделения Юрий Суворов.

Алексей – молодец, потому что работал и учился с лучшими. Украинские морские пехотинцы не просто не отставали от элитных подразделений НАТО, а в ключевых моментах даже диктовали темп партнерам по Agile Spirit 2019.

Ни для кого не было секретом, что украинское подразделение было лучшим, потому что у наших ребят есть реальный боевой опыт. Мы всадили в поле столько, сколько смогли. Положили столько, сколько смогли. Поскольку мы были в центре боевого порядка нам приходилось прикрывать и болгарские цели и в определенной степени даже грузинские цели,

– отметил военный журналист.



Украинцы были в центре боевого порядка

Молодой сержант Денис Дработун подчеркнул, что у украинцев и грузов есть общий враг. Поэтому, надо его ликвидировать.

Ни для кого не секрет, что 25% территории Грузии с двумя красными точками, красными территориями на ее теле. Они являются аннексированными, отрезанными Вооруженными силами РФ и политической волей России. У нас все то же самое. Поэтому враг у нас один – это Российская Федерация,

– заявил командир батальона Вадим Сухаревской.

Морпех "Бастер" сказал, что план учений, который они отрабатывали, мог бы помочь украинской армии вернуть Крым.



Украинцы и грузины имеют общего врага

Конец учений и конец нового вызова Алексея Чубашева. За плечами у рекрута совершенно новый, бесценный опыт, который с книжек не почерпнешь. Алексей вместе с морскими пехотинцами готовился к совсем не учебному бою в открытом море. Впервые держа американское оружие в руках, упорно осваивал его без малейшего намерения отступать.

Не отставал от опытных воинов в выносливости. Не подвел морпехов в очень деликатной разведке. Заставлял себя вести сдержанно, когда надо было избегать мин и шел на пролом, когда действовать надо было быстро. После ССО и десанта в списке пройденных вызовов Алексея отныне и морская пехота. Интересно, какой челлендж будет следующим.

Смотрите предварительные испытания, которые прошел военный журналист в Рекрут.UA. SOF и Рекрут.UA. Десант.