Українські військові відзначилися на завершальному етапі навчань у Грузії: потужне відео

Масштабні військові навчання у Грузії добігають кінця. І тепер настав час елітним підрозділам 14 країн світу показати все над чим вони працювали протягом останніх двох тижнів.

На носі у бійців – імітація повномасштабного бою у високих горах Грузії. Із застосуванням артилерії, танків і новітньої зброї пліч-о-пліч працюватимуть американці, британці, турки, грузини й українці.

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Разом із перевіреними воїнами 503-го окремого батальйону честь синьо-жовтого прапора на міжнародній арені відстоюватиме й один штабний офіцер. Олексій Чубашев – військовий журналіст, який після навчальних таборів сил спеціальних операцій і десанту подався у рекрути морської піхоти.

Сьогодні завершуємо навчання. Фінальний день. Саме наше відділення буде показувати все, що вміє морська піхота у полі. Ми єдині зі всієї роти. Решта буде розкидана по інших вогневих точках,

– сказав Чубашев.

Завдання союзників – захопити добре обладнані позиції супротивника, оточені горами. За планом, першими вогонь відкриють артилеристи, гранатометники й танки.



Завдання групи Олексія – зачистити залишки та встановити тотальний контроль над позиціями ворога.

Олексій з морпіхами готуються до погрузки в БМП. Їхня завдання – подавити противника шквальним вогнем і зайняти його позиції. І поки хлопці в дорозі до місця бою, по позиціях умовного ворога вже працюють артилерія, танки й гранатомети.

БМП з Олексієм і штурмовою групою вже на місці. Саме вчасно. Поки хлопці ближче підбираються до позицій деморалізованого противника, у справу вступають кулеметники. З гори, де вчора Рекрут обладнав вогневу точку, вони не дають ворогу згрупуватися після артилерійського обстрілу.



У справу вступають кулеметники

І на сам кінець – танковий контрнаступ противника відсікає "Джавелін". І хлопці йдуть на завершальний піхотний штурм.

Вирішальна атака у розпалі. Поки медики відпрацьовують евакуацію поранених, Олексій відверто упіймав кураж. Наш військовий журналіст відпрацьовує на рівні із загартованими морпіхами. Усе за планом.



Вирішальна атака у розпалі

Зелені дими сигналізують про успішне завершення операції. Умовний ворог повністю розбитий, а позиції під повним контролем сил союзників.

Взагалі морська піхота – це не балет і не хокейна команда,

– наголосив командир відділення Юрій Суворов.

Олексій – молодець, бо працював і вчився із найкращими. Українські морські піхотинці не просто не відставали від елітних підрозділів НАТО, а в ключових моментах навіть диктували темп партнерам по Agile Spirit 2019.

Ні для кого не було секретом, що український підрозділ був найкращим, тому що в наших хлопців є реальний бойовий досвід. Ми вгатили у полі стільки, скільки змогли. Поклали стільки, скільки змогли. Оскільки ми були в центрі бойового порядку нам доводилося прикривати й болгарські цілі й певною мірою навіть грузинські цілі,

– зазначив військовий журналіст.



Українці були в центрі бойового порядку

Молодий сержант Денис Дработун підкреслив, що в українців і грузинів є спільний ворог. Тож, треба його ліквідувати.

Ні для кого не секрет, що 25% території Грузії з двома червоними крапками, червоними територіями на її тілі. Вони є анексованими, відрізаними Збройними силами РФ і політичною волею Росії. У нас все те ж саме. Тому ворог у нас один – це Російська Федерація,

– заявив командир батальйону Вадим Сухаревський.

Морпіх "Бастер" сказав, що план навчань, який вони відпрацьовували, міг би допомогти українській армії повернути Крим.



Українці та грузини мають спільного ворога

Кінець навчань і кінець нового виклику Олексія Чубашева. За плечима у рекрута абсолютно новий, безцінний досвід, якого з книжок не почерпнеш. Олексій разом із морськими піхотинцями готувався до зовсім не навчального бою у відкритому морі. Вперше тримаючи американську зброю у руках, вперто освоював її й без найменшого наміру відступати.

Не відставав від уже давно досвідчених воїнів у витривалості. Не підвів морпіхів у дуже делікатній розвідці. Змушував себе поводитись стримано, коли треба було уникати мін та йшов на пролом, коли діяти треба було швидко. Після ССО і десанту в списку пройдених викликів Олексія відтепер і морська піхота. Цікаво, який челендж буде наступним.

Дивіться попередні випробування, які пройшов військовий журналіст у Рекрут.UA. SOF та Рекрут.UA. Десант.