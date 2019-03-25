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      Украинские военные показали эффектное видео ликвидации военной техники боевиков

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      В сети появились видео удара бойцов ООС по боевикам
      В сети появились видео удара бойцов ООС по боевикам / Иллюстративное фото

      В сети появилось видео меткого удара бойцов ООС по позициям пророссийских боевиков. Оккупанты понесли потери – и не только среди техники.

      Этим ударом украинские воины также ликвидировали одного оккупанта, сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" на своей странице в Facebook.

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      Украинские военные попали в "Урал" оккупантов, который транспортировал боеприпасы и вооружение на передовую.

      Как видите, осиное жало легло искусно и филигранно как пуля в лузу,
      – говорится в сообщении.

      Кроме того, украинские военные метким выстрелом ликвидировали очередной объект российских оккупационных войск на Донбассе защитникам Украины удалось разбить боевой состав. В результате удара также погибли два боевика.

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      Теги: Новости Украины Оружие Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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