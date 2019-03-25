Украинские военные показали эффектное видео ликвидации военной техники боевиков
В сети появилось видео меткого удара бойцов ООС по позициям пророссийских боевиков. Оккупанты понесли потери – и не только среди техники.
Этим ударом украинские воины также ликвидировали одного оккупанта, сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" на своей странице в Facebook.
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Украинские военные попали в "Урал" оккупантов, который транспортировал боеприпасы и вооружение на передовую.
Как видите, осиное жало легло искусно и филигранно как пуля в лузу,
– говорится в сообщении.
Кроме того, украинские военные метким выстрелом ликвидировали очередной объект российских оккупационных войск на Донбассе защитникам Украины удалось разбить боевой состав. В результате удара также погибли два боевика.