Украинские военные показали эффектное видео ликвидации военной техники боевиков

В сети появилось видео меткого удара бойцов ООС по позициям пророссийских боевиков. Оккупанты понесли потери – и не только среди техники.

Этим ударом украинские воины также ликвидировали одного оккупанта, сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" на своей странице в Facebook.

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Украинские военные попали в "Урал" оккупантов, который транспортировал боеприпасы и вооружение на передовую.

Как видите, осиное жало легло искусно и филигранно как пуля в лузу,

– говорится в сообщении.

Кроме того, украинские военные метким выстрелом ликвидировали очередной объект российских оккупационных войск на Донбассе защитникам Украины удалось разбить боевой состав. В результате удара также погибли два боевика.