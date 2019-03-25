Українські військові показали ефектне відео ліквідації військової техніки бойовиків

У мережі з’явилося відео влучного удару бійців ООС по позиціях проросійських бойовиків. Окупанти зазнали втрат – і не лише серед техніки.

Цим ударом українські воїни також ліквідували одного окупанта, повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан із позивним "Штірліц" на своїй сторінці у Facebook.

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Українські військові влучили в "Урал" окупантів, який транспортував боєприпаси та озброєння на передову.

Як бачите, ОСине жало лягло майстерно та філігранно як куля у лузу,

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, українські військові влучним пострілом ліквідували черговий об'єкт російських окупаційних військ на Донбасі – захисникам України вдалося розбити бойовий склад. Внаслідок удару також загинули два бойовики.