18:03
30 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Украинские военные получили отремонтированный и модернизированный истребитель

      - Читати новину українською
      Украинские военные получили модернизированный истребитель / korrespondent.net

      Воздушные силы Украины получили обновленный истребитель МиГ-29. Его отремонтировали на госпредприятии "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", входящий в состав Укроборонпрома.

      Специалисты завода модернизировали самолет в рамках государственного оборонного заказа и выполнили работы на месяц раньше. Об этом сообщили в пресс-службе Укроборонпрома.

      Важно В 2021 году объем оборонного заказа будет рекордным: куда пойдут деньги

      На самолет установили капитально отремонтированные двигатели, новую электронику и авионику. Межремонтный ресурс модернизированного МиГ-29 составляет 8 лет с возможностью его продления до 12 лет,
      – говорится в сообщении.

      Истребитель МиГ-29 / Фото Оборонно-промышленного курьера

      Что стоит знать о МиГ-29

      • Многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Был основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР на протяжении 80-х годов XX века. Сейчас находится на вооружении многих стран мира, в том числе и Украины.
      • Истребитель МиГ-29 является основным боевым самолетом Воздушных сил Украины. Многофункциональность МиГ-29 позволяет использовать его для выполнения задач противовоздушной обороны и нанесения ударов по наземным целям.
      • В 2019 году Львовский государственный авиационно-ремонтный завод модернизировал и передал военным 6 истребителей.

      МиГ-29 – украинский вариант культового истребителя: смотрите видео

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Деньги Ремонт Укроборонпром Вооруженные силы Украины авиация
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 15:00 Игорь Уманский больше не министер финансов: что о нем известно
      Новини України 6253
      сегодня , 11:19 Рейс из Вьетнама: на самоизоляцию пошли все, у кого-то сдали нервы из-за слухов об обсервации
      Новини України 25488
      сегодня , 14:17 Новые случаи COVID-19 на Тернопольщине: заболел младенец
      Лікування 22674
      сегодня , 11:18 Великий пост 2020: календарь питания на каждый день
      Традиції 89127
      сегодня , 13:16 Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО
      Новини України 17780
      сегодня , 13:48 Кадровые изменения в правительстве Шмыгаля: причины громких отставок
      Новини України 4968
      сегодня , 13:44 Широкодоступная вакцина или природный иммунитет: эксперт объяснил, как победить COVID-19
      Новини світу 5236
      сегодня , 12:20 Коронавирус в России: зафиксированы более 1 800 больных
      Лікування 124952
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 17:35 Коронавирус - стресс-тест для современного мира
      Павло Казарін
      сегодня , 16:39 Народные депутаты, заболевшие коронавирусом: инфографика
      Анна Запотоцька
      сегодня , 16:07 Сотрудничество с МВФ или "Коломовирус": что выберет Украина
      Сергій Фурса
      Залиште відгук