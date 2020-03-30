Украинские военные получили отремонтированный и модернизированный истребитель
Воздушные силы Украины получили обновленный истребитель МиГ-29. Его отремонтировали на госпредприятии "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", входящий в состав Укроборонпрома.
Специалисты завода модернизировали самолет в рамках государственного оборонного заказа и выполнили работы на месяц раньше. Об этом сообщили в пресс-службе Укроборонпрома.
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На самолет установили капитально отремонтированные двигатели, новую электронику и авионику. Межремонтный ресурс модернизированного МиГ-29 составляет 8 лет с возможностью его продления до 12 лет,
– говорится в сообщении.
Что стоит знать о МиГ-29
- Многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Был основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР на протяжении 80-х годов XX века. Сейчас находится на вооружении многих стран мира, в том числе и Украины.
- Истребитель МиГ-29 является основным боевым самолетом Воздушных сил Украины. Многофункциональность МиГ-29 позволяет использовать его для выполнения задач противовоздушной обороны и нанесения ударов по наземным целям.
- В 2019 году Львовский государственный авиационно-ремонтный завод модернизировал и передал военным 6 истребителей.
МиГ-29 – украинский вариант культового истребителя: смотрите видео
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