Українські військові отримали відремонтований і модернізований винищувач

Повітряні сили України отримали оновлений винищувач МіГ-29. Його відремонтували на держпідприємстві "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод", що входить до складу Укроборонпрому.

Фахівці заводу модернізували літак у межах державного оборонного замовлення і виконали роботи на місяць раніше. Про це повідомили у пресслужбі Укроборонпрому.

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На літак встановили капітально відремонтовані двигуни, нову електроніку та авіоніку. Міжремонтний ресурс модернізованого МіГ-29 становить 8 років з можливістю його продовження до 12 років,

– мовиться у повідомленні.



Винищувач МіГ-29 / Фото Оборонно-промислового кур'єра

Що варто знати про МіГ-29

Багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору та СРСР впродовж 80-х років XX століття. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема й України.

Винищувач МіГ-29 є основним бойовим літаком Повітряних сил України. Багатофункціональність МіГ-29 дозволяє використовувати його для виконання завдань протиповітряної оборони й для нанесення ударів по наземних цілях.

У 2019 році Львівський державний авіаційно-ремонтний завод модернізував і передав військовим 6 винищувачів.

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