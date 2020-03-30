17:59
30 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

      Українські військові отримали відремонтований і модернізований винищувач

      -
      Українські військові отримали модернізований винищувач / korrespondent.net

      Повітряні сили України отримали оновлений винищувач МіГ-29. Його відремонтували на держпідприємстві "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод", що входить до складу Укроборонпрому.

      Фахівці заводу модернізували літак у межах державного оборонного замовлення і виконали роботи на місяць раніше. Про це повідомили у пресслужбі Укроборонпрому.

      Важливо У 2021 році обсяг оборонного замовлення буде рекордним: куди підуть гроші

      На літак встановили капітально відремонтовані двигуни, нову електроніку та авіоніку. Міжремонтний ресурс модернізованого МіГ-29 становить 8 років з можливістю його продовження до 12 років,
      – мовиться у повідомленні.


      Винищувач МіГ-29 / Фото Оборонно-промислового кур'єра

      Що варто знати про МіГ-29

      • Багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору та СРСР впродовж 80-х років XX століття. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема й України.
      • Винищувач МіГ-29 є основним бойовим літаком Повітряних сил України. Багатофункціональність МіГ-29 дозволяє використовувати його для виконання завдань протиповітряної оборони й для нанесення ударів по наземних цілях.
      • У 2019 році Львівський державний авіаційно-ремонтний завод модернізував і передав військовим 6 винищувачів.

      МіГ-29 – український варіант культового винищувача: дивіться відео

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Гроші Ремонт Укроборонпром Збройні сили України авіація Новини України
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 14:17 Нові випадки COVID-19 на Тернопільщині: захворіло немовля
      Лікування 22654
      сьогодні , 11:11 Коронавірус в Україні: заразилися 480 людей
      Лікування 143255
      сьогодні , 14:55 Ігор Уманський більше не міністр фінансів: що про нього відомо
      Новини України 6240
      сьогодні , 12:14 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 1800 хворих
      Лікування 124928
      сьогодні , 16:36 Позачергове засідання Ради: онлайн-трансляція
      Новини України 27128
      сьогодні , 12:12 Ринок праці в умовах карантину: як знайти дистанційну роботу
      Статті 11020
      сьогодні , 16:43 Українець помер після побиття інспекторами в Португалії: за справу взялися правоохоронці
      Новини України 13361
      сьогодні , 11:18 Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
      Food and Drinks 89121
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 17:35 Коронавірус – стрес-тест для сучасного світу
      Павло Казарін
      сьогодні , 16:31 Народні депутати, які захворіли на коронавірус: інфографіка
      Анна Запотоцька
      сьогодні , 16:08 Співпраця з МВФ чи "Коломовірус": що обере Україна
      Сергій Фурса
      Залиште відгук