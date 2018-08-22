Украинские военные потренировались стрелять из "Ураганов": фото

Во вторник и среду, 21 и 22 августа, подразделения реактивной артиллерии Командования морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ провели тактические учения с практическим выполнением боевых стрельб из систем залпового огня "Ураган".

Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС.

Во время занятий военные отработали совершение марша, боевого слаживания, полевой выучки и действий во время выполнения задач по огневому поражению противника с берегового участка по морским целям.

Читайте также: В Украине провели испытания новой ракеты "Оскол"

"Командиры реактивных подразделений повысили свои практические навыки в организации и всестороннем обеспечении боевых действий, непрерывном управлении подразделениями в бою со взаимодействием с общевойсковыми подразделениями и подразделениями Государственной пограничной службы Украины в рамках межвидовой подготовки", – говорится в сообщении ВМС.

К слову, 24 августа на парад ко Дню Независимости Украины приедут боевые машины и вооружение, которые страна начала производить в течение года, и которое которое предоставили страны-партнеры.